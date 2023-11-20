20 ноября 2023

Rzeczpospolita: украинцы забрасывают фуры поляков камнями

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Таможенный пост. Курган, таможня, фура, грузовик, грузоперевозки, таможенный контроль, фургон, таможенный пост, дпс, досмотр автомобиля, жезл стоп
Украинцы забрасывают камнями польские грузовики, ожидающие отправления на Украину, сообщает Rzeczpospolita Фото:

Протестующие украинцы забрасывают фуры дальнобойщиков из Польши камнями на границе с Украиной. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

«Украинцы забрасывают польские грузовики, ожидающие отправления на Украину, камнями. У одного были разбиты фары и стекла, украдены аккумуляторы. Неизвестные на Украине также подожгли полуприцеп с польскими номерами», — говорится в материале.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач утверждает, что польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киев, передает RT. Польские водители перекрыли три основных пункта на границе двух стран. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, а также восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта.

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Протестующие украинцы забрасывают фуры дальнобойщиков из Польши камнями на границе с Украиной. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita. «Украинцы забрасывают польские грузовики, ожидающие отправления на Украину, камнями. У одного были разбиты фары и стекла, украдены аккумуляторы. Неизвестные на Украине также подожгли полуприцеп с польскими номерами», — говорится в материале. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач утверждает, что польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киев, передает RT. Польские водители перекрыли три основных пункта на границе двух стран. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, а также восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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