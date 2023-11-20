Происшествия Rzeczpospolita: украинцы забрасывают фуры поляков камнями 21 ноября 2023 в 02:32 Размер текста - 17 + Украинцы забрасывают камнями польские грузовики, ожидающие отправления на Украину, сообщает Rzeczpospolita Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Протестующие украинцы забрасывают фуры дальнобойщиков из Польши камнями на границе с Украиной. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita. «Украинцы забрасывают польские грузовики, ожидающие отправления на Украину, камнями. У одного были разбиты фары и стекла, украдены аккумуляторы. Неизвестные на Украине также подожгли полуприцеп с польскими номерами», — говорится в материале. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач утверждает, что польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киев, передает RT. Польские водители перекрыли три основных пункта на границе двух стран. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, а также восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта. Протестующие украинцы забрасывают фуры дальнобойщиков из Польши камнями на границе с Украиной. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita. «Украинцы забрасывают польские грузовики, ожидающие отправления на Украину, камнями. У одного были разбиты фары и стекла, украдены аккумуляторы. Неизвестные на Украине также подожгли полуприцеп с польскими номерами», — говорится в материале. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач утверждает, что польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Киев, передает RT. Польские водители перекрыли три основных пункта на границе двух стран. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, а также восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям