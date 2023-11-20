20 ноября 2023
19 ноября 2023

Курганские VIP провели совещание на месте строительства амбулатории в Шадринске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
Новое медучреждение собираются разместить на улице Василия Черемисина Фото:

Представители власти Курганской области и заказчики провели выездное совещание на месте предполагаемого строительства амбулатории в Шадринске. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев.

«На встрече по поводу открытия площадки для строительства новой врачебной амбулатории присутствовали глава Шадринска Антон Мокан, депутат облдумы Валерий Порубов, главврач местной больницы Светлана Пономарева и их заместители. <…> Развиваем и наполняем нашу область качественной медициной», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Амбулатория рассчитана на прием взрослого населения, планируемая мощность — до 100 человек в день. Проектно-сметную документацию на строительство заказала Шадринская горбольница. Сумма контракта — порядка трех млн рублей.

В здании появятся процедурный кабинет и два помещения для приема пациентов, а также палаты дневного стационара. Разработка проекта должна быть завершена до конца текущего года. В правительстве Курганской области прорабатывается вопрос об оснащении амбулатории необходимым медицинским оборудованием.

Власти еще не назвали сроки строительства амбулатории
Власти еще не назвали сроки строительства амбулатории
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Представители власти Курганской области и заказчики провели выездное совещание на месте предполагаемого строительства амбулатории в Шадринске. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев. «На встрече по поводу открытия площадки для строительства новой врачебной амбулатории присутствовали глава Шадринска Антон Мокан, депутат облдумы Валерий Порубов, главврач местной больницы Светлана Пономарева и их заместители. <…> Развиваем и наполняем нашу область качественной медициной», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Амбулатория рассчитана на прием взрослого населения, планируемая мощность — до 100 человек в день. Проектно-сметную документацию на строительство заказала Шадринская горбольница. Сумма контракта — порядка трех млн рублей. В здании появятся процедурный кабинет и два помещения для приема пациентов, а также палаты дневного стационара. Разработка проекта должна быть завершена до конца текущего года. В правительстве Курганской области прорабатывается вопрос об оснащении амбулатории необходимым медицинским оборудованием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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