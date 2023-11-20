Курганские VIP провели совещание на месте строительства амбулатории в Шадринске. Фото

21 ноября 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Новое медучреждение собираются разместить на улице Василия Черемисина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители власти Курганской области и заказчики провели выездное совещание на месте предполагаемого строительства амбулатории в Шадринске. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев. «На встрече по поводу открытия площадки для строительства новой врачебной амбулатории присутствовали глава Шадринска Антон Мокан, депутат облдумы Валерий Порубов, главврач местной больницы Светлана Пономарева и их заместители. <…> Развиваем и наполняем нашу область качественной медициной», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Амбулатория рассчитана на прием взрослого населения, планируемая мощность — до 100 человек в день. Проектно-сметную документацию на строительство заказала Шадринская горбольница. Сумма контракта — порядка трех млн рублей. В здании появятся процедурный кабинет и два помещения для приема пациентов, а также палаты дневного стационара. Разработка проекта должна быть завершена до конца текущего года. В правительстве Курганской области прорабатывается вопрос об оснащении амбулатории необходимым медицинским оборудованием. Власти еще не назвали сроки строительства амбулатории Фото: страница Алексея Сигидаева в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall817753284_282

Представители власти Курганской области и заказчики провели выездное совещание на месте предполагаемого строительства амбулатории в Шадринске. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев. «На встрече по поводу открытия площадки для строительства новой врачебной амбулатории присутствовали глава Шадринска Антон Мокан, депутат облдумы Валерий Порубов, главврач местной больницы Светлана Пономарева и их заместители. <…> Развиваем и наполняем нашу область качественной медициной», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Амбулатория рассчитана на прием взрослого населения, планируемая мощность — до 100 человек в день. Проектно-сметную документацию на строительство заказала Шадринская горбольница. Сумма контракта — порядка трех млн рублей. В здании появятся процедурный кабинет и два помещения для приема пациентов, а также палаты дневного стационара. Разработка проекта должна быть завершена до конца текущего года. В правительстве Курганской области прорабатывается вопрос об оснащении амбулатории необходимым медицинским оборудованием.