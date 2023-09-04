04 сентября 2023

Мэр курганского города анонсировал строительство больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ассоциации «Города Урала». Челябинск, мокан антон
Антон Мокан рассказал о планах по строительству больницы в Шадринске Фото:

В Шадринске Курганской области построят больницу. Об этом сообщил глава города Антон Мокан на встрече со старшеклассниками 5 сентября, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Глава города анонсировал строительство больницы в северо-восточной части города. Антон Мокан, отвечая на вопрос школьников о сфере здравоохранения, рассказал, что в планах руководства региона возведение амбулаторного отделения в новом микрорайоне», — говорится в сообщении мэрии в telegram-канале.

На встречу с Моканом пришли 30 старшеклассников. Общение с ребятами проходит в неформальной обстановке, школьники могут задать мэру вопросы.

Ранее URA.RU писало о строительстве поликлиники в Кургане по улице Кирова. Из-за недоработок в проекте сроки начала возведения здания сдвинулись. Ранее стройка замораживалась из-за ошибок чиновников в документах.

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В Шадринске Курганской области построят больницу. Об этом сообщил глава города Антон Мокан на встрече со старшеклассниками 5 сентября, рассказали в пресс-службе городской администрации. «Глава города анонсировал строительство больницы в северо-восточной части города. Антон Мокан, отвечая на вопрос школьников о сфере здравоохранения, рассказал, что в планах руководства региона возведение амбулаторного отделения в новом микрорайоне», — говорится в сообщении мэрии в telegram-канале. На встречу с Моканом пришли 30 старшеклассников. Общение с ребятами проходит в неформальной обстановке, школьники могут задать мэру вопросы. Ранее URA.RU писало о строительстве поликлиники в Кургане по улице Кирова. Из-за недоработок в проекте сроки начала возведения здания сдвинулись. Ранее стройка замораживалась из-за ошибок чиновников в документах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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