Мэр курганского города анонсировал строительство больницы

Антон Мокан рассказал о планах по строительству больницы в Шадринске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске Курганской области построят больницу. Об этом сообщил глава города Антон Мокан на встрече со старшеклассниками 5 сентября, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Глава города анонсировал строительство больницы в северо-восточной части города. Антон Мокан, отвечая на вопрос школьников о сфере здравоохранения, рассказал, что в планах руководства региона возведение амбулаторного отделения в новом микрорайоне», — говорится в сообщении мэрии в telegram-канале.

На встречу с Моканом пришли 30 старшеклассников. Общение с ребятами проходит в неформальной обстановке, школьники могут задать мэру вопросы.

Ранее URA.RU писало о строительстве поликлиники в Кургане по улице Кирова. Из-за недоработок в проекте сроки начала возведения здания сдвинулись. Ранее стройка замораживалась из-за ошибок чиновников в документах.