В Копейске неизвестные раскидали стальные шипы против автомобилистов. Фото

21 ноября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Несколько водителей уже прокололи шины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Копейске (Челябинская область) неизвестные раскидали стальные шипы во дворах и на дорогах города. Об этом жители сообщили в социальных сетях. «В последнее время во дворах Копейска стали появляться вот такие шипы. Такие вещи сами по себе в ямках не появляются — их изготавливают кустарным способом и кладут умышленно», — пишут жители в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». В качестве доказательства своих слов пострадавшие делятся фотографиями найденных шипов. Жители отмечают, что есть несколько случаев прокола шин автомобилей. По словам копейских водителей, вероятность наехать на подобный шип существует возле Коммунистического проспекта, 26 и городской налоговой службы, а также в районе дома по проспекту Победы,1А. Все перечисленные улицы и здание находятся в центре Копейска. При наезде на подобный шип машине требуется ремонт Фото: сообщество «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/podslushano_kop Жители предлагают совместными усилиями поймать злоумышленника Фото: сообщество «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/podslushano_kop

В Копейске (Челябинская область) неизвестные раскидали стальные шипы во дворах и на дорогах города. Об этом жители сообщили в социальных сетях. «В последнее время во дворах Копейска стали появляться вот такие шипы. Такие вещи сами по себе в ямках не появляются — их изготавливают кустарным способом и кладут умышленно», — пишут жители в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». В качестве доказательства своих слов пострадавшие делятся фотографиями найденных шипов. Жители отмечают, что есть несколько случаев прокола шин автомобилей. По словам копейских водителей, вероятность наехать на подобный шип существует возле Коммунистического проспекта, 26 и городской налоговой службы, а также в районе дома по проспекту Победы,1А. Все перечисленные улицы и здание находятся в центре Копейска.