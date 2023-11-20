20 ноября 2023

В Копейске неизвестные раскидали стальные шипы против автомобилистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , шиномонтаж, колесо автомобиля, покрышка, шина, диск, резина
Несколько водителей уже прокололи шины Фото:

В Копейске (Челябинская область) неизвестные раскидали стальные шипы во дворах и на дорогах города. Об этом жители сообщили в социальных сетях.

«В последнее время во дворах Копейска стали появляться вот такие шипы. Такие вещи сами по себе в ямках не появляются — их изготавливают кустарным способом и кладут умышленно», — пишут жители в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». В качестве доказательства своих слов пострадавшие делятся фотографиями найденных шипов.

Жители отмечают, что есть несколько случаев прокола шин автомобилей. По словам копейских водителей, вероятность наехать на подобный шип существует возле Коммунистического проспекта, 26 и городской налоговой службы, а также в районе дома по проспекту Победы,1А. Все перечисленные улицы и здание находятся в центре Копейска.

При наезде на подобный шип машине требуется ремонт
При наезде на подобный шип машине требуется ремонт
Фото:
Жители предлагают совместными усилиями поймать злоумышленника
Жители предлагают совместными усилиями поймать злоумышленника
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) неизвестные раскидали стальные шипы во дворах и на дорогах города. Об этом жители сообщили в социальных сетях. «В последнее время во дворах Копейска стали появляться вот такие шипы. Такие вещи сами по себе в ямках не появляются — их изготавливают кустарным способом и кладут умышленно», — пишут жители в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». В качестве доказательства своих слов пострадавшие делятся фотографиями найденных шипов. Жители отмечают, что есть несколько случаев прокола шин автомобилей. По словам копейских водителей, вероятность наехать на подобный шип существует возле Коммунистического проспекта, 26 и городской налоговой службы, а также в районе дома по проспекту Победы,1А. Все перечисленные улицы и здание находятся в центре Копейска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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