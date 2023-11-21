Военный самолет США рухнул на Гавайях

В самолете находились девять человек, сообщили в соцсети
Военный разведывательно-патрульный самолет США разбился, упал в залив Канеохе на Гавайях. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Пилот Boeing P8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы на военной базе Корпуса морской пехоты США и угодил в воды Тихого океана», — передает telegram-канал. В самолете находились девять человек, они получили различные травмы, но самостоятельно добрались до берега.
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