Военный самолет США рухнул на Гавайях

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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, самолет, военно-транспортный самолет, ан26
В самолете находились девять человек, сообщили в соцсети Фото:

Военный разведывательно-патрульный самолет США разбился, упал в залив Канеохе на Гавайях. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Пилот Boeing P8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы на военной базе Корпуса морской пехоты США и угодил в воды Тихого океана», — передает telegram-канал. В самолете находились девять человек, они получили различные травмы, но самостоятельно добрались до берега.

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Военный разведывательно-патрульный самолет США разбился, упал в залив Канеохе на Гавайях. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Пилот Boeing P8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы на военной базе Корпуса морской пехоты США и угодил в воды Тихого океана», — передает telegram-канал. В самолете находились девять человек, они получили различные травмы, но самостоятельно добрались до берега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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