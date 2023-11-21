Военный самолет США рухнул на Гавайях

21 ноября 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

В самолете находились девять человек, сообщили в соцсети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный разведывательно-патрульный самолет США разбился, упал в залив Канеохе на Гавайях. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Пилот Boeing P8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы на военной базе Корпуса морской пехоты США и угодил в воды Тихого океана», — передает telegram-канал. В самолете находились девять человек, они получили различные травмы, но самостоятельно добрались до берега.

Военный разведывательно-патрульный самолет США разбился, упал в залив Канеохе на Гавайях. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Пилот Boeing P8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы на военной базе Корпуса морской пехоты США и угодил в воды Тихого океана», — передает telegram-канал. В самолете находились девять человек, они получили различные травмы, но самостоятельно добрались до берега.