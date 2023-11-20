20 ноября 2023

Курганские власти проверят школу после жалоб на питание и нехватку специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, школьная еда, столовая, повар, приготовление еды, школьное питание
По словам сельчан, детей в школе не кормят с сентября (архивное фото) Фото:

Специалисты администрации Кетовского округа Курганской области проведут проверку в Менщиковской средней школе. Поводом для разбирательства послужили жалобы местных жителей на нехватку работников в столовой, что сказывается на питании детей.

«Сотрудники управления образования администрации Кетовского округа в ближайшее время выедут в Менщиковскую школу для проверки данного инцидента (не хватает поваров — прим. URA.RU). О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — заявили в ведомстве в ответ на пост с критикой, опубликованный в соцсети «ВКонтакте».

В беседе с URA.RU родители, чьи дети учатся в сельской школе, подчеркивали, что проблема не решается более двух месяцев. Мешает то отсутствие воды, то ее качество. Сначала поваром здесь работал одна женщина, потом другую взяли. В соцсетях жители Курганской области отмечали, что директор организации якобы был вынужден взять в столовую сотрудницу без санитарной книжки. Сельчан беспокоит, что это отразится на здоровье школьников.

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Специалисты администрации Кетовского округа Курганской области проведут проверку в Менщиковской средней школе. Поводом для разбирательства послужили жалобы местных жителей на нехватку работников в столовой, что сказывается на питании детей. «Сотрудники управления образования администрации Кетовского округа в ближайшее время выедут в Менщиковскую школу для проверки данного инцидента (не хватает поваров — прим. URA.RU). О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — заявили в ведомстве в ответ на пост с критикой, опубликованный в соцсети «ВКонтакте». В беседе с URA.RU родители, чьи дети учатся в сельской школе, подчеркивали, что проблема не решается более двух месяцев. Мешает то отсутствие воды, то ее качество. Сначала поваром здесь работал одна женщина, потом другую взяли. В соцсетях жители Курганской области отмечали, что директор организации якобы был вынужден взять в столовую сотрудницу без санитарной книжки. Сельчан беспокоит, что это отразится на здоровье школьников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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