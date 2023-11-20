Курганские власти проверят школу после жалоб на питание и нехватку специалистов

По словам сельчан, детей в школе не кормят с сентября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты администрации Кетовского округа Курганской области проведут проверку в Менщиковской средней школе. Поводом для разбирательства послужили жалобы местных жителей на нехватку работников в столовой, что сказывается на питании детей.

«Сотрудники управления образования администрации Кетовского округа в ближайшее время выедут в Менщиковскую школу для проверки данного инцидента (не хватает поваров — прим. URA.RU). О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — заявили в ведомстве в ответ на пост с критикой, опубликованный в соцсети «ВКонтакте».

В беседе с URA.RU родители, чьи дети учатся в сельской школе, подчеркивали, что проблема не решается более двух месяцев. Мешает то отсутствие воды, то ее качество. Сначала поваром здесь работал одна женщина, потом другую взяли. В соцсетях жители Курганской области отмечали, что директор организации якобы был вынужден взять в столовую сотрудницу без санитарной книжки. Сельчан беспокоит, что это отразится на здоровье школьников.