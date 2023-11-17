17 ноября 2023

Курганцы пожаловались на нехватку работников в сельской школе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ложки, чайники, кухня, столовая в школе, варочный цех
В школе села Менщиково не хватает поваров в столовой (архивное фото) Фото:

В Менщиковской средней школе Кетовского округа (Курганская область) не хватает работников в столовой. Из-за этого страдает качество питания детей. Об этом URA.RU сообщил источник из числа родителей, чьи дети учатся в школе.

«Детей в Менщиковской школе не кормят с сентября. То воды нет, то вода пошла, но плохая. Потом повар одна работала, потом другую взяли, дети жалуются, что кормят чуть ли не помоями. А платить 69 рублей в день за это приходится родителям учащихся», — пояснил источник.

В соцсетях курганцы пожаловались на то, что директор Менщиковской средней школы, якобы был вынужден взять в столовую сотрудницу без санитарной книжки. Сельчане в комментариях в соцсетях высказывают опасения по поводу здоровья детей при таком подходе к организации школьного питания.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в департамент образования и науки Курганской области. Ответ ожидается.

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В Менщиковской средней школе Кетовского округа (Курганская область) не хватает работников в столовой. Из-за этого страдает качество питания детей. Об этом URA.RU сообщил источник из числа родителей, чьи дети учатся в школе. «Детей в Менщиковской школе не кормят с сентября. То воды нет, то вода пошла, но плохая. Потом повар одна работала, потом другую взяли, дети жалуются, что кормят чуть ли не помоями. А платить 69 рублей в день за это приходится родителям учащихся», — пояснил источник. В соцсетях курганцы пожаловались на то, что директор Менщиковской средней школы, якобы был вынужден взять в столовую сотрудницу без санитарной книжки. Сельчане в комментариях в соцсетях высказывают опасения по поводу здоровья детей при таком подходе к организации школьного питания. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в департамент образования и науки Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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