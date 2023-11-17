Курганцы пожаловались на нехватку работников в сельской школе

18 ноября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

В школе села Менщиково не хватает поваров в столовой (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Менщиковской средней школе Кетовского округа (Курганская область) не хватает работников в столовой. Из-за этого страдает качество питания детей. Об этом URA.RU сообщил источник из числа родителей, чьи дети учатся в школе. «Детей в Менщиковской школе не кормят с сентября. То воды нет, то вода пошла, но плохая. Потом повар одна работала, потом другую взяли, дети жалуются, что кормят чуть ли не помоями. А платить 69 рублей в день за это приходится родителям учащихся», — пояснил источник. В соцсетях курганцы пожаловались на то, что директор Менщиковской средней школы, якобы был вынужден взять в столовую сотрудницу без санитарной книжки. Сельчане в комментариях в соцсетях высказывают опасения по поводу здоровья детей при таком подходе к организации школьного питания. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в департамент образования и науки Курганской области. Ответ ожидается.

В Менщиковской средней школе Кетовского округа (Курганская область) не хватает работников в столовой. Из-за этого страдает качество питания детей. Об этом URA.RU сообщил источник из числа родителей, чьи дети учатся в школе. «Детей в Менщиковской школе не кормят с сентября. То воды нет, то вода пошла, но плохая. Потом повар одна работала, потом другую взяли, дети жалуются, что кормят чуть ли не помоями. А платить 69 рублей в день за это приходится родителям учащихся», — пояснил источник. В соцсетях курганцы пожаловались на то, что директор Менщиковской средней школы, якобы был вынужден взять в столовую сотрудницу без санитарной книжки. Сельчане в комментариях в соцсетях высказывают опасения по поводу здоровья детей при таком подходе к организации школьного питания. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в департамент образования и науки Курганской области. Ответ ожидается.