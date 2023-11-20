20 ноября 2023

Пермь встала в девятибалльных пробках из-за ДТП и снегопада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пробки. Челябинск, пробка, снегопад, затрудненное движение, лица ленина
Движение на дорогах утром 21 ноября в Перми осложнено Фото:

В Перми утром 21 ноября на дорогах образовались девятибалльные пробки. Как следует из сервиса «Яндекс.Пробки», движение, преимущественно, осложнено на центральных улицах города: Комсомольском проспекте, Попова, Ленина и прилегающих к ним улицах.

Также пробки образовались на Малкова, Карпинского, Стахановской, 3-й Водопроводной, шоссе Космонавтов и улице Плеханова. По данным сервиса, на 9:25 в городе также зафиксировано сразу несколько ДТП: на ул Чкалова, шоссе Космонавтов, Попова, а также Западном обходе.

К ухудшению ситуации на дорогах мог привести также снегопад, обрушившийся на города ранним утром. Специалисты ГИС Центра ПГНИУ предупреждали о том, что в начале недели Прикамье окажется под влиянием атмосферных фронтов Каспийского циклона. Он принесет в регион обильные снегопады, а на дорогах возможны самые сильные за много лет гололедные явления.

Утром 21 ноября в Перми «Яндекс. Пробки» зафиксировал больше 10 ДТП
Утром 21 ноября в Перми «Яндекс. Пробки» зафиксировал больше 10 ДТП
Фото:

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В Перми утром 21 ноября на дорогах образовались девятибалльные пробки. Как следует из сервиса «Яндекс.Пробки», движение, преимущественно, осложнено на центральных улицах города: Комсомольском проспекте, Попова, Ленина и прилегающих к ним улицах. Также пробки образовались на Малкова, Карпинского, Стахановской, 3-й Водопроводной, шоссе Космонавтов и улице Плеханова. По данным сервиса, на 9:25 в городе также зафиксировано сразу несколько ДТП: на ул Чкалова, шоссе Космонавтов, Попова, а также Западном обходе. К ухудшению ситуации на дорогах мог привести также снегопад, обрушившийся на города ранним утром. Специалисты ГИС Центра ПГНИУ предупреждали о том, что в начале недели Прикамье окажется под влиянием атмосферных фронтов Каспийского циклона. Он принесет в регион обильные снегопады, а на дорогах возможны самые сильные за много лет гололедные явления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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