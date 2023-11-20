Пермь встала в девятибалльных пробках из-за ДТП и снегопада. Скрин

21 ноября 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Движение на дорогах утром 21 ноября в Перми осложнено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми утром 21 ноября на дорогах образовались девятибалльные пробки. Как следует из сервиса «Яндекс.Пробки», движение, преимущественно, осложнено на центральных улицах города: Комсомольском проспекте, Попова, Ленина и прилегающих к ним улицах. Также пробки образовались на Малкова, Карпинского, Стахановской, 3-й Водопроводной, шоссе Космонавтов и улице Плеханова. По данным сервиса, на 9:25 в городе также зафиксировано сразу несколько ДТП: на ул Чкалова, шоссе Космонавтов, Попова, а также Западном обходе. К ухудшению ситуации на дорогах мог привести также снегопад, обрушившийся на города ранним утром. Специалисты ГИС Центра ПГНИУ предупреждали о том, что в начале недели Прикамье окажется под влиянием атмосферных фронтов Каспийского циклона. Он принесет в регион обильные снегопады, а на дорогах возможны самые сильные за много лет гололедные явления. Утром 21 ноября в Перми «Яндекс. Пробки» зафиксировал больше 10 ДТП Фото: сервис «Яндекс. пробки», yandex.ru/maps

В Перми утром 21 ноября на дорогах образовались девятибалльные пробки. Как следует из сервиса «Яндекс.Пробки», движение, преимущественно, осложнено на центральных улицах города: Комсомольском проспекте, Попова, Ленина и прилегающих к ним улицах. Также пробки образовались на Малкова, Карпинского, Стахановской, 3-й Водопроводной, шоссе Космонавтов и улице Плеханова. По данным сервиса, на 9:25 в городе также зафиксировано сразу несколько ДТП: на ул Чкалова, шоссе Космонавтов, Попова, а также Западном обходе. К ухудшению ситуации на дорогах мог привести также снегопад, обрушившийся на города ранним утром. Специалисты ГИС Центра ПГНИУ предупреждали о том, что в начале недели Прикамье окажется под влиянием атмосферных фронтов Каспийского циклона. Он принесет в регион обильные снегопады, а на дорогах возможны самые сильные за много лет гололедные явления.