20 ноября 2023

В мэрии Екатеринбурга раскрыли, когда пустят пассажиров в трамваи до Академического

Трамваи с пассажирами запустят в Академический в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма, общественный транспорт, электротранспорт, городской транспорт, трамвай львенок
Сейчас трамваи проходят техническую обкатку (фото из архива) Фото:

Екатеринбуржцы смогут начать пользоваться трамваями до Академического в декабре 2023 года. Сейчас вагоны проходят техническую обкатку, но уже через месяц туда пустят пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Трамваи начнут ездить в Академический в декабре 2023 года. Запуск должен стать подарком к Новому году и решить наболевшую проблему с давками в транспорте», — рассказали URA.RU в администрации.

Появление трамвайной линии жители Академического ждали давно — еще в 2019 году горожане сами одобрили проект на общественных обсуждениях. Строительство начали в 2021 году, стоимость проекта составила около двух миллиардов и 400 миллионов рублей. Запуск трамвая обещали еще в августе 2023 года, но сроки немного сдвинулись.

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Екатеринбуржцы смогут начать пользоваться трамваями до Академического в декабре 2023 года. Сейчас вагоны проходят техническую обкатку, но уже через месяц туда пустят пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Трамваи начнут ездить в Академический в декабре 2023 года. Запуск должен стать подарком к Новому году и решить наболевшую проблему с давками в транспорте», — рассказали URA.RU в администрации. Появление трамвайной линии жители Академического ждали давно — еще в 2019 году горожане сами одобрили проект на общественных обсуждениях. Строительство начали в 2021 году, стоимость проекта составила около двух миллиардов и 400 миллионов рублей. Запуск трамвая обещали еще в августе 2023 года, но сроки немного сдвинулись.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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