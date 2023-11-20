В мэрии Екатеринбурга раскрыли, когда пустят пассажиров в трамваи до Академического

Трамваи с пассажирами запустят в Академический в декабре

21 ноября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Сейчас трамваи проходят техническую обкатку (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы смогут начать пользоваться трамваями до Академического в декабре 2023 года. Сейчас вагоны проходят техническую обкатку, но уже через месяц туда пустят пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Трамваи начнут ездить в Академический в декабре 2023 года. Запуск должен стать подарком к Новому году и решить наболевшую проблему с давками в транспорте», — рассказали URA.RU в администрации. Появление трамвайной линии жители Академического ждали давно — еще в 2019 году горожане сами одобрили проект на общественных обсуждениях. Строительство начали в 2021 году, стоимость проекта составила около двух миллиардов и 400 миллионов рублей. Запуск трамвая обещали еще в августе 2023 года, но сроки немного сдвинулись.

Екатеринбуржцы смогут начать пользоваться трамваями до Академического в декабре 2023 года. Сейчас вагоны проходят техническую обкатку, но уже через месяц туда пустят пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Трамваи начнут ездить в Академический в декабре 2023 года. Запуск должен стать подарком к Новому году и решить наболевшую проблему с давками в транспорте», — рассказали URA.RU в администрации. Появление трамвайной линии жители Академического ждали давно — еще в 2019 году горожане сами одобрили проект на общественных обсуждениях. Строительство начали в 2021 году, стоимость проекта составила около двух миллиардов и 400 миллионов рублей. Запуск трамвая обещали еще в августе 2023 года, но сроки немного сдвинулись.