19 апреля 2023

Власти раскрыли, когда в Академический начнут ходить трамваи

Первые трамваи пустят в Академический в августе
© Служба новостей «URA.RU»
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Тестовые прогоны трамваев из Академического в центр начнутся уже в августе 2023 года Фото:

Первые трамваи пойдут в Академический район Екатеринбурга в августе 2023 года. Они будут делать тестовые прогоны, сообщили в городской администрации.

«Строительная готовность объекта на сегодня — 37%. Первые тестовые прогоны трамваев по новой ветке из Академического в центр пройдут в августе 2023 года», — рассказали 66.RU в мэрии. Тогда же и произойдет присоединение новой трамвайной линии, которая сейчас строится от Академика Парина до кольца на Волгоградской, к существующей по Волгоградской.

Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.

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Первые трамваи пойдут в Академический район Екатеринбурга в августе 2023 года. Они будут делать тестовые прогоны, сообщили в городской администрации. «Строительная готовность объекта на сегодня — 37%. Первые тестовые прогоны трамваев по новой ветке из Академического в центр пройдут в августе 2023 года», — рассказали 66.RU в мэрии. Тогда же и произойдет присоединение новой трамвайной линии, которая сейчас строится от Академика Парина до кольца на Волгоградской, к существующей по Волгоградской. Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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