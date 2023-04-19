Власти раскрыли, когда в Академический начнут ходить трамваи

Первые трамваи пустят в Академический в августе

20 апреля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Тестовые прогоны трамваев из Академического в центр начнутся уже в августе 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Первые трамваи пойдут в Академический район Екатеринбурга в августе 2023 года. Они будут делать тестовые прогоны, сообщили в городской администрации. «Строительная готовность объекта на сегодня — 37%. Первые тестовые прогоны трамваев по новой ветке из Академического в центр пройдут в августе 2023 года», — рассказали 66.RU в мэрии. Тогда же и произойдет присоединение новой трамвайной линии, которая сейчас строится от Академика Парина до кольца на Волгоградской, к существующей по Волгоградской. Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.

Первые трамваи пойдут в Академический район Екатеринбурга в августе 2023 года. Они будут делать тестовые прогоны, сообщили в городской администрации. «Строительная готовность объекта на сегодня — 37%. Первые тестовые прогоны трамваев по новой ветке из Академического в центр пройдут в августе 2023 года», — рассказали 66.RU в мэрии. Тогда же и произойдет присоединение новой трамвайной линии, которая сейчас строится от Академика Парина до кольца на Волгоградской, к существующей по Волгоградской. Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.