Власти раскрыли, когда в Академический начнут ходить трамваи

Первые трамваи пойдут в Академический район Екатеринбурга в августе 2023 года. Они будут делать тестовые прогоны, сообщили в городской администрации.
«Строительная готовность объекта на сегодня — 37%. Первые тестовые прогоны трамваев по новой ветке из Академического в центр пройдут в августе 2023 года», — рассказали 66.RU в мэрии. Тогда же и произойдет присоединение новой трамвайной линии, которая сейчас строится от Академика Парина до кольца на Волгоградской, к существующей по Волгоградской.
Ранее URA.RU сообщало, что на первом этапе трамвай в Академический район пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40. На втором этапе магистраль продолжат по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.
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