20 ноября 2023

В ГИБДД обратились к свердловским водителям из-за ситуации на дорогах. Фото

В ГИБДД предупредили водителей о плохой погоде возле Красноуфимска и Ачита
© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловскую область идет снежный циклон, и водителям нужно быть готовыми к плохой погоде Фото:

В районе Красноуфимска и Ачита (Свердловская область) ухудшилась погода — там идут обильные снежные осадки, также наблюдаются сильные порывы ветра. Водителей просят быть внимательными. Обращение к автомобилистам опубликовало свердловское управление ГИБДД.

«Госавтоинспекция призывает водителей к аккуратному и безопасному вождению, не совершать резких маневров и перестроений, а также увеличить дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. [Призываем] быть бдительными и не провоцировать дорожные аварии», — отметили в ГИБДД.

Кроме того на 170 км трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в районе Ачита началась метель. В случае, если возникла нештатная ситуация, водителей просят звонить в диспетчерскую службу по номеру 112.

На дороге Ачит — Месягутово идет снег
На дороге Ачит — Месягутово идет снег
Фото:
В районе Ачита — метель
В районе Ачита — метель
Фото:

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В районе Красноуфимска и Ачита (Свердловская область) ухудшилась погода — там идут обильные снежные осадки, также наблюдаются сильные порывы ветра. Водителей просят быть внимательными. Обращение к автомобилистам опубликовало свердловское управление ГИБДД. «Госавтоинспекция призывает водителей к аккуратному и безопасному вождению, не совершать резких маневров и перестроений, а также увеличить дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. [Призываем] быть бдительными и не провоцировать дорожные аварии», — отметили в ГИБДД. Кроме того на 170 км трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в районе Ачита началась метель. В случае, если возникла нештатная ситуация, водителей просят звонить в диспетчерскую службу по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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