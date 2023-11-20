В районе Красноуфимска и Ачита (Свердловская область) ухудшилась погода — там идут обильные снежные осадки, также наблюдаются сильные порывы ветра. Водителей просят быть внимательными. Обращение к автомобилистам опубликовало свердловское управление ГИБДД.
«Госавтоинспекция призывает водителей к аккуратному и безопасному вождению, не совершать резких маневров и перестроений, а также увеличить дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. [Призываем] быть бдительными и не провоцировать дорожные аварии», — отметили в ГИБДД.
Кроме того на 170 км трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в районе Ачита началась метель. В случае, если возникла нештатная ситуация, водителей просят звонить в диспетчерскую службу по номеру 112.
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