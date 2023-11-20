Депутаты ЯНАО рассматривают проект бюджета на заседании комитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В законодательном собрании ЯНАО рассматривают проект закона об окружном бюджете на 2024—2026 годы. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания ЯНАО.

«В законодательном собрании ЯНАО проходит расширенное заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам, где рассматривают проект закона об окружном бюджете на 2024—2026 годы. Традиционно в течение дня руководители профильных департаментов представляют основные статьи расходов окружного бюджета в курируемых сферах», — говорится в сообщении.

Планируется, что в 2024 году доходы окружного бюджета будут в объеме 342,6 миллиарда рублей, а расходы составят — 389,6 миллиарда рублей. Проект окружного бюджета сформирован с дефицитом, но при этом бюджет сбалансирован, уточнили в законодательном собрании ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания ЯНАО сформировали проект повестки заседания, которое пройдет 23 ноября. Важным вопросом станет принятие проекта окружного бюджета на 2024—2026 годы.