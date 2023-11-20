Пермские губернатор и митрополит открыли музей в СИЗО. Фото

21 ноября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин побывал в СИЗО с почетной миссией (архивное фот) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском СИЗО-1 открыли музей. На церемонию в числе почетных гостей пришли губернатор Дмитрий Махонин и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Об этом рассказали в региональном ГУФСИН. «Следственный изолятор №1 распахнул свои двери для всех, кому интересна история уголовно-исполнительной системы России в XVII—XXI веков, неразрывно связанной с историей нашего края. На открытии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Глава Пермской митрополии Мефодий», — сообщает ведомство в соцсетях. Помещение для музея в СИЗО начали реставрировать еще в 2022 году. Историки за это время подбирали материалы и экспонаты для экспозиции. «Вдоль стены расположены витрины с экспонатами, а в стеклянных рамах редкие архивные документы и фотографии, на которых можно увидеть историю „тюремного замка“. Атмосферу прошлых веков дополняют манекены арестантов в реконструированной одежде и подлинные предметы, которые использовались в быту ссыльных и каторжных», — описывают в ГУФСИН выставку. Попасть в музей пермского СИЗО теперь может любой желающий. Митрополит и губернатор слушают лекцию об истории ссыльных в Перми ГУФСИН по Пермскому краю в ВК https://vk.com/public193358828 Экспозиция понравилась Дмитрию Махонину ГУФСИН по Пермскому краю в ВК https://vk.com/public193358828 Реалистичные манекены каторжан ГУФСИН по Пермскому краю в ВК https://vk.com/public193358828

В пермском СИЗО-1 открыли музей. На церемонию в числе почетных гостей пришли губернатор Дмитрий Махонин и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Об этом рассказали в региональном ГУФСИН. «Следственный изолятор №1 распахнул свои двери для всех, кому интересна история уголовно-исполнительной системы России в XVII—XXI веков, неразрывно связанной с историей нашего края. На открытии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Глава Пермской митрополии Мефодий», — сообщает ведомство в соцсетях. Помещение для музея в СИЗО начали реставрировать еще в 2022 году. Историки за это время подбирали материалы и экспонаты для экспозиции. «Вдоль стены расположены витрины с экспонатами, а в стеклянных рамах редкие архивные документы и фотографии, на которых можно увидеть историю „тюремного замка“. Атмосферу прошлых веков дополняют манекены арестантов в реконструированной одежде и подлинные предметы, которые использовались в быту ссыльных и каторжных», — описывают в ГУФСИН выставку. Попасть в музей пермского СИЗО теперь может любой желающий.