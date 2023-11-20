20 ноября 2023

Пермские губернатор и митрополит открыли музей в СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Строгоновской премии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин побывал в СИЗО с почетной миссией (архивное фот) Фото:

В пермском СИЗО-1 открыли музей. На церемонию в числе почетных гостей пришли губернатор Дмитрий Махонин и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Об этом рассказали в региональном ГУФСИН.

«Следственный изолятор №1 распахнул свои двери для всех, кому интересна история уголовно-исполнительной системы России в XVII—XXI веков, неразрывно связанной с историей нашего края. На открытии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Глава Пермской митрополии Мефодий», — сообщает ведомство в соцсетях.

Помещение для музея в СИЗО начали реставрировать еще в 2022 году. Историки за это время подбирали материалы и экспонаты для экспозиции. «Вдоль стены расположены витрины с экспонатами, а в стеклянных рамах редкие архивные документы и фотографии, на которых можно увидеть историю „тюремного замка“. Атмосферу прошлых веков дополняют манекены арестантов в реконструированной одежде и подлинные предметы, которые использовались в быту ссыльных и каторжных», — описывают в ГУФСИН выставку. Попасть в музей пермского СИЗО теперь может любой желающий.

Митрополит и губернатор слушают лекцию об истории ссыльных в Перми
Митрополит и губернатор слушают лекцию об истории ссыльных в Перми
Экспозиция понравилась Дмитрию Махонину
Экспозиция понравилась Дмитрию Махонину
Реалистичные манекены каторжан
Реалистичные манекены каторжан

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В пермском СИЗО-1 открыли музей. На церемонию в числе почетных гостей пришли губернатор Дмитрий Махонин и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Об этом рассказали в региональном ГУФСИН. «Следственный изолятор №1 распахнул свои двери для всех, кому интересна история уголовно-исполнительной системы России в XVII—XXI веков, неразрывно связанной с историей нашего края. На открытии присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Глава Пермской митрополии Мефодий», — сообщает ведомство в соцсетях. Помещение для музея в СИЗО начали реставрировать еще в 2022 году. Историки за это время подбирали материалы и экспонаты для экспозиции. «Вдоль стены расположены витрины с экспонатами, а в стеклянных рамах редкие архивные документы и фотографии, на которых можно увидеть историю „тюремного замка“. Атмосферу прошлых веков дополняют манекены арестантов в реконструированной одежде и подлинные предметы, которые использовались в быту ссыльных и каторжных», — описывают в ГУФСИН выставку. Попасть в музей пермского СИЗО теперь может любой желающий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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