Сотрудника скандальной колонии №9 в Соликамске поймали с наркотиками

Сотрудника скандальной колонии в Соликамске поймали с наркотиками

Инспектор ИК-9 передавал запрещенные вещества осужденным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Соликамск Пермского края задержан сотрудник исправительной колонии строгого режима №9. При себе у инспектора отдела безопасности ИК найдены запрещенные вещества. При обыске в его квартире также обнаружена партия наркотических веществ.

«Инспектора отдела безопасности ИК-9 Соликамска задержали с крупной партией веществ. 23-летний Вадим работал в колонии строгого режима и подружился с заключенными: доставлял им наркотики. В конце октября работой Вадима заинтересовались оперативники: они досмотрели его при выходе из дома и обнаружили 1,5 грамма травки, 1,39 грамма метадона. В квартире нашли 20,9 грамма травки, 13 граммов меткатинона, 7 граммов героина и 1,5 грамма мефедрона», — пишет telegram-канал Ural Mash.

В отношении сотрудника ГУФСИН возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК рФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием служебного положения). По версии следствия, к противоправным действиям могут быть причастны и другие лица, сейчас они устанавливаются. URA.RU направило информационный запрос в ГУФСИН по Пермскому краю, ответ на него ожидается.

Колония №9 в Соликамске получила скандальную славу в 2019 году. В исправительном учреждении был избит и изнасилован осужденный Дмитрий Сергеев. История получила широкую огласку после того, как видео попало в руки правозащитников. После этого там произошло еще несколько инцидентов с осужденными.