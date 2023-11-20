20 ноября 2023

Сотрудника скандальной колонии №9 в Соликамске поймали с наркотиками

Сотрудника скандальной колонии в Соликамске поймали с наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, фсин россии
Инспектор ИК-9 передавал запрещенные вещества осужденным Фото:

В городе Соликамск Пермского края задержан сотрудник исправительной колонии строгого режима №9. При себе у инспектора отдела безопасности ИК найдены запрещенные вещества. При обыске в его квартире также обнаружена партия наркотических веществ.

«Инспектора отдела безопасности ИК-9 Соликамска задержали с крупной партией веществ. 23-летний Вадим работал в колонии строгого режима и подружился с заключенными: доставлял им наркотики. В конце октября работой Вадима заинтересовались оперативники: они досмотрели его при выходе из дома и обнаружили 1,5 грамма травки, 1,39 грамма метадона. В квартире нашли 20,9 грамма травки, 13 граммов меткатинона, 7 граммов героина и 1,5 грамма мефедрона», — пишет telegram-канал Ural Mash.

В отношении сотрудника ГУФСИН возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК рФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием служебного положения). По версии следствия, к противоправным действиям могут быть причастны и другие лица, сейчас они устанавливаются. URA.RU направило информационный запрос в ГУФСИН по Пермскому краю, ответ на него ожидается.

Колония №9 в Соликамске получила скандальную славу в 2019 году. В исправительном учреждении был избит и изнасилован осужденный Дмитрий Сергеев. История получила широкую огласку после того, как видео попало в руки правозащитников. После этого там произошло еще несколько инцидентов с осужденными.

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В городе Соликамск Пермского края задержан сотрудник исправительной колонии строгого режима №9. При себе у инспектора отдела безопасности ИК найдены запрещенные вещества. При обыске в его квартире также обнаружена партия наркотических веществ. «Инспектора отдела безопасности ИК-9 Соликамска задержали с крупной партией веществ. 23-летний Вадим работал в колонии строгого режима и подружился с заключенными: доставлял им наркотики. В конце октября работой Вадима заинтересовались оперативники: они досмотрели его при выходе из дома и обнаружили 1,5 грамма травки, 1,39 грамма метадона. В квартире нашли 20,9 грамма травки, 13 граммов меткатинона, 7 граммов героина и 1,5 грамма мефедрона», — пишет telegram-канал Ural Mash. В отношении сотрудника ГУФСИН возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК рФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием служебного положения). По версии следствия, к противоправным действиям могут быть причастны и другие лица, сейчас они устанавливаются. URA.RU направило информационный запрос в ГУФСИН по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Колония №9 в Соликамске получила скандальную славу в 2019 году. В исправительном учреждении был избит и изнасилован осужденный Дмитрий Сергеев. История получила широкую огласку после того, как видео попало в руки правозащитников. После этого там произошло еще несколько инцидентов с осужденными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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