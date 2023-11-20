20 ноября 2023
19 ноября 2023

Жительница ЯНАО перевела мошенникам более 5 млн рублей

Жительницу ЯНАО мошенники убедили в госизмене
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники убедили женщину в госизмене Фото:

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) перевела мошенникам более 5 млн рублей, после сообщения от начальника. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Жительнице Лабытнанги поступило смс-сообщение с номера руководителя, из которого следовало, что вскоре ей позвонит сотрудник ФСБ. Спустя некоторое время женщине поступил звонок и неизвестный сообщил, что на нее оформлен предназначенный для закупки ВСУ дронов кредит. Чтобы ее не могли обвинить в государственной измене, необходимо уменьшить кредитный потенциал, взять кредит и перевести средства на безопасные счета», — говорится в сообщении ведомства.

Мошенники неоднократно связывались с потерпевшей, которая получив несколько кредитов в различных банках перевела денежные средства на указанные счета. В совокупности женщина перевела мошенникам более 5,2 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что мошенники инсценировали похищение школьницы в ЯНАО. Неизвестный пытался выманить у родителей 10-летней девочки два миллиона рублей, сообщив им, что их ребенок похищен и может быть убит.

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Жительница Лабытнанги (ЯНАО) перевела мошенникам более 5 млн рублей, после сообщения от начальника. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «Жительнице Лабытнанги поступило смс-сообщение с номера руководителя, из которого следовало, что вскоре ей позвонит сотрудник ФСБ. Спустя некоторое время женщине поступил звонок и неизвестный сообщил, что на нее оформлен предназначенный для закупки ВСУ дронов кредит. Чтобы ее не могли обвинить в государственной измене, необходимо уменьшить кредитный потенциал, взять кредит и перевести средства на безопасные счета», — говорится в сообщении ведомства. Мошенники неоднократно связывались с потерпевшей, которая получив несколько кредитов в различных банках перевела денежные средства на указанные счета. В совокупности женщина перевела мошенникам более 5,2 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мошенники инсценировали похищение школьницы в ЯНАО. Неизвестный пытался выманить у родителей 10-летней девочки два миллиона рублей, сообщив им, что их ребенок похищен и может быть убит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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