Жительница ЯНАО перевела мошенникам более 5 млн рублей

Жительницу ЯНАО мошенники убедили в госизмене

Мошенники убедили женщину в госизмене Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) перевела мошенникам более 5 млн рублей, после сообщения от начальника. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Жительнице Лабытнанги поступило смс-сообщение с номера руководителя, из которого следовало, что вскоре ей позвонит сотрудник ФСБ. Спустя некоторое время женщине поступил звонок и неизвестный сообщил, что на нее оформлен предназначенный для закупки ВСУ дронов кредит. Чтобы ее не могли обвинить в государственной измене, необходимо уменьшить кредитный потенциал, взять кредит и перевести средства на безопасные счета», — говорится в сообщении ведомства.

Мошенники неоднократно связывались с потерпевшей, которая получив несколько кредитов в различных банках перевела денежные средства на указанные счета. В совокупности женщина перевела мошенникам более 5,2 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что мошенники инсценировали похищение школьницы в ЯНАО. Неизвестный пытался выманить у родителей 10-летней девочки два миллиона рублей, сообщив им, что их ребенок похищен и может быть убит.