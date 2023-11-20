На оборонном заводе в Челябинске модифицируют антидроновое ружье

Челябинские инженеры добавили возможности своему антидроновому ружью Фото: Илья Московец © URA.RU

Завод «Полет» в Челябинске разработает новую модификацию отечественного электромагнитного ружья. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Дронобой.рф», изделие оснастят радиопеленгатором для обнаружения дронов и подавления беспилотников на частотах 900 и 1200 мегагерц.

«Завод „Полет“ займется разработкой новой модификации электромагнитного ружья. Модель дополнят радиопеленгатором для обнаружения дронов и подавления беспилотных летательных аппаратов, работающих на частотах 900 и 1200 мегагерц», — рассказали URA.RU в компании.

Устройство упростит поиск и наведение на беспилотники. Ружье, разработанное на основе передовых отечественных технологий, позволяет подавлять беспилотные аппараты на расстоянии до двух километров. Электропитание ружья осуществляется от аккумуляторной батареи, что позволяет оперативно привести устройство в готовность. Срок работы от аккумулятора достигает двух часов. Преимуществом изделия являются небольшие габариты: ружье весит 4,4 килограмма.

В сентябре опытный образец изделия успешно испытали в реальных условиях. Комплекс подтвердил заявленные характеристики и обеспечил подавление каналов управления, передачи видеоинформации и спутниковой навигации. Осенью ветераны ГРУ региона несколько ружей отправили в зону проведения спецоперации.