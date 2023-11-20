20 ноября 2023

На оборонном заводе в Челябинске модифицируют антидроновое ружье

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, антидрон, антидрон ружье, гарпия pro 170w, антидроновое оружие
Челябинские инженеры добавили возможности своему антидроновому ружью Фото:

Завод «Полет» в Челябинске разработает новую модификацию отечественного электромагнитного ружья. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Дронобой.рф», изделие оснастят радиопеленгатором для обнаружения дронов и подавления беспилотников на частотах 900 и 1200 мегагерц.

«Завод „Полет“ займется разработкой новой модификации электромагнитного ружья. Модель дополнят радиопеленгатором для обнаружения дронов и подавления беспилотных летательных аппаратов, работающих на частотах 900 и 1200 мегагерц», — рассказали URA.RU в компании.

Устройство упростит поиск и наведение на беспилотники. Ружье, разработанное на основе передовых отечественных технологий, позволяет подавлять беспилотные аппараты на расстоянии до двух километров. Электропитание ружья осуществляется от аккумуляторной батареи, что позволяет оперативно привести устройство в готовность. Срок работы от аккумулятора достигает двух часов. Преимуществом изделия являются небольшие габариты: ружье весит 4,4 килограмма.

В сентябре опытный образец изделия успешно испытали в реальных условиях. Комплекс подтвердил заявленные характеристики и обеспечил подавление каналов управления, передачи видеоинформации и спутниковой навигации. Осенью ветераны ГРУ региона несколько ружей отправили в зону проведения спецоперации.

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Завод «Полет» в Челябинске разработает новую модификацию отечественного электромагнитного ружья. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Дронобой.рф», изделие оснастят радиопеленгатором для обнаружения дронов и подавления беспилотников на частотах 900 и 1200 мегагерц. «Завод „Полет“ займется разработкой новой модификации электромагнитного ружья. Модель дополнят радиопеленгатором для обнаружения дронов и подавления беспилотных летательных аппаратов, работающих на частотах 900 и 1200 мегагерц», — рассказали URA.RU в компании. Устройство упростит поиск и наведение на беспилотники. Ружье, разработанное на основе передовых отечественных технологий, позволяет подавлять беспилотные аппараты на расстоянии до двух километров. Электропитание ружья осуществляется от аккумуляторной батареи, что позволяет оперативно привести устройство в готовность. Срок работы от аккумулятора достигает двух часов. Преимуществом изделия являются небольшие габариты: ружье весит 4,4 килограмма. В сентябре опытный образец изделия успешно испытали в реальных условиях. Комплекс подтвердил заявленные характеристики и обеспечил подавление каналов управления, передачи видеоинформации и спутниковой навигации. Осенью ветераны ГРУ региона несколько ружей отправили в зону проведения спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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