20 ноября 2023

В Пермском крае снизился спрос на автокредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край стал 11 регионом в России по количеству выданных автокредитов Фото:

Жители Пермского края стали меньше покупать автомобили в кредит. Количество выданных займов на покупку машин в регионе с января по сентябрь 2023 года снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики Национального бюро кредитных историй.

«В Пермском крае количество выданных автокредитов с января по сентябрь 2023 года составило 1,9 тысяч. В прошлом году оформили больше 2 тысяч займов», — сказано в исследовании.

Уточняется, что в целом по стране сумма автокредитов сокращается уже третий месяц, хотя в первой половине 2023 года их количество росло. Такая динамика говорит о том, что на рынке автокредитования наступает период стабилизации, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Жители Пермского края стали меньше покупать автомобили в кредит. Количество выданных займов на покупку машин в регионе с января по сентябрь 2023 года снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики Национального бюро кредитных историй. «В Пермском крае количество выданных автокредитов с января по сентябрь 2023 года составило 1,9 тысяч. В прошлом году оформили больше 2 тысяч займов», — сказано в исследовании. Уточняется, что в целом по стране сумма автокредитов сокращается уже третий месяц, хотя в первой половине 2023 года их количество росло. Такая динамика говорит о том, что на рынке автокредитования наступает период стабилизации, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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