В Пермском крае снизился спрос на автокредиты

21 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пермский край стал 11 регионом в России по количеству выданных автокредитов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Пермского края стали меньше покупать автомобили в кредит. Количество выданных займов на покупку машин в регионе с января по сентябрь 2023 года снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики Национального бюро кредитных историй. «В Пермском крае количество выданных автокредитов с января по сентябрь 2023 года составило 1,9 тысяч. В прошлом году оформили больше 2 тысяч займов», — сказано в исследовании. Уточняется, что в целом по стране сумма автокредитов сокращается уже третий месяц, хотя в первой половине 2023 года их количество росло. Такая динамика говорит о том, что на рынке автокредитования наступает период стабилизации, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Жители Пермского края стали меньше покупать автомобили в кредит. Количество выданных займов на покупку машин в регионе с января по сентябрь 2023 года снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики Национального бюро кредитных историй. «В Пермском крае количество выданных автокредитов с января по сентябрь 2023 года составило 1,9 тысяч. В прошлом году оформили больше 2 тысяч займов», — сказано в исследовании. Уточняется, что в целом по стране сумма автокредитов сокращается уже третий месяц, хотя в первой половине 2023 года их количество росло. Такая динамика говорит о том, что на рынке автокредитования наступает период стабилизации, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.