Житель ХМАО отсудил у «Магнита» компенсацию за просроченные помидоры

Югорчанин отсудил у «Магнита» компенсацию за просроченные помидоры, купленные в Ханты-Мансийске. Ритейлер изначально вернул мужчине деньги за покупку, но он решил добиться моральной компенсации.
«Митин Д. В. обратился в суд с исковым заявлением к АО „Тандер“ предъявив требования о взыскании с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, представительские расходы в размере 20 000 рублей», — говорится на сайте суда ХМАО. Плюс югорчанин потребовал возместить его почтовые расходы и потребовал, чтобы ритейлер выплатил штраф по закону о защите прав потребителей.
По итогам разбирательств суд решил взыскать с ритейлера в пользу мужчины 6 778 рублей. Сами помидоры при этом стоили около 500 рублей, а на судебные тяжбы югорчанин потратил 20 тысяч.
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