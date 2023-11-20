20 ноября 2023

Житель ХМАО отсудил у «Магнита» компенсацию за просроченные помидоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин отсудил у сети компенсацию за просроченные помидоры Фото:

Югорчанин отсудил у «Магнита» компенсацию за просроченные помидоры, купленные в Ханты-Мансийске. Ритейлер изначально вернул мужчине деньги за покупку, но он решил добиться моральной компенсации.

«Митин Д. В. обратился в суд с исковым заявлением к АО „Тандер“ предъявив требования о взыскании с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, представительские расходы в размере 20 000 рублей», — говорится на сайте суда ХМАО. Плюс югорчанин потребовал возместить его почтовые расходы и потребовал, чтобы ритейлер выплатил штраф по закону о защите прав потребителей.

По итогам разбирательств суд решил взыскать с ритейлера в пользу мужчины 6 778 рублей. Сами помидоры при этом стоили около 500 рублей, а на судебные тяжбы югорчанин потратил 20 тысяч.

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Югорчанин отсудил у «Магнита» компенсацию за просроченные помидоры, купленные в Ханты-Мансийске. Ритейлер изначально вернул мужчине деньги за покупку, но он решил добиться моральной компенсации. «Митин Д. В. обратился в суд с исковым заявлением к АО „Тандер“ предъявив требования о взыскании с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, представительские расходы в размере 20 000 рублей», — говорится на сайте суда ХМАО. Плюс югорчанин потребовал возместить его почтовые расходы и потребовал, чтобы ритейлер выплатил штраф по закону о защите прав потребителей. По итогам разбирательств суд решил взыскать с ритейлера в пользу мужчины 6 778 рублей. Сами помидоры при этом стоили около 500 рублей, а на судебные тяжбы югорчанин потратил 20 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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