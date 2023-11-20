В ЯНАО таксисты перевозят людей через реку по неокрепшему льду. Фото

На переправе «Салехард-Лабытнанги» таксисты перевозят людей по неокрепшему льду

На главной переправе ЯНАО таксисты выезжают на неокрепший лед Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На переправе «Салехард-Лабытнанги» (ЯНАО) водители такси, несмотря на запрет выезда на лед, перевозят людей через реку Обь. Жители сообщают в социальной сети «ВКонтакте», что автомобилисты выбрали для себя опасный способ заработка.

«Отчаянные таксисты перевозят людей через реку. За 1000 рублей до аэропорта возят», — написал житель округа в сообществе «Лабытнанги Info».

Многие ямальцы отметили, что данные поездки могут привести к негативным последствиям и летальным исходам. «Толщина льда всего 27 см, груженое авто уйдет под воду. Сейчас брызжем слюной на тех, кто возмущается на неоправданный риск, а после трагедии будем возмущаться в адрес погибших», — отметила Людмила Вилисова. «Лед не везде равномерный. Потом машину вытаскивать, а если кто-то погибнет?», — написал Сергей Тарасов.

Сотрудники окружного управления МЧС сообщили корреспонденту URA.RU, что беспокойство жителей не безосновательны. «На сегодняшний день продолжает действовать запрет выхода людей и выезда на лед автотранспорта, который ранее ввели муниципальные образования», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о небезопасных перевозках людей на переправе «Салехард-Лабытнанги». Частные перевозчики возили ямальцев на суднах с воздушными подушками по неокрепшему льду.