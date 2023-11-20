В элитном поселке под Челябинском семью с ребенком в мороз не пустили к дому. Видео

21 ноября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Семья с ребенком провела на морозе около двух часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке «Европейский» в Сосновском районе возле Челябинска семью Жеребиных с семилетним ребенком два часа продержали на морозе. Как URA.RU рассказал Сергей Жеребин, санкции последовали после расторжения договора с управляющей компанией (УК) поселка. «Инцидент произошел 20 ноября. Вечером нам заблокировали проезд к своему дому. Около двух часов продержали на морозе с семилетней дочкой. Компанию нам составили сотрудники охранного предприятия в масках. Ограничения последовали после отказа работать с управляющей компанией, которая даже объяснить толком не может, за что мы ей платим деньги», — сообщил URA.RU Жеребин. Чтобы получить автомобильный доступ к дому, пришлось вызывать полицию. Руководитель управляющей компании «Служба эксплуатации» Аделина Гашкова пояснила полицейским, что проезд закрыли, поскольку расторгнут договор на обслуживание общепоселкового имущества. По словам Гашковой, неназванный собственник дороги против ее использования жителями без договора. При этом к дому можно проехать только по ней, а в договоре нет пункта о запрете пользоваться магистралью в случае расторжения контракта. «Ежемесячно мы вносим порядка 13 тысяч рублей коммунальных расходов, из которых восемь тысяч перечисляем „управляйке“. Однако куда расходуются деньги, не понятно. Например, есть пункт об аренде туалета для охраны, за который поселок платит шесть тысяч рублей ежемесячно, а кому — не ясно. Есть много других нареканий», — пожаловался URA.RU Жеребин. Проехать его семье к дому удалось лишь спустя почти три часа после инцидента в присутствии полиции. Жеребин сказал, что не знает, чем закончится следующий вечер. В 2019 году жильцы поселка уже сталкивались с подобными действиями управляющей компании, и тогда арбитражный суд региона и прокуратура Сосновского района встали на сторону домовладельцев. При подготовке материала URA.RU попыталось связаться с Гашковой, однако на телефон руководитель не ответила. Директор аффилированного с УК застройщика «Мегастрой» Андрей Шлотгауэр звонки и отправленное SMS-сообщение также проигнорировал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке «Европейский» в Сосновском районе возле Челябинска семью Жеребиных с семилетним ребенком два часа продержали на морозе. Как URA.RU рассказал Сергей Жеребин, санкции последовали после расторжения договора с управляющей компанией (УК) поселка. «Инцидент произошел 20 ноября. Вечером нам заблокировали проезд к своему дому. Около двух часов продержали на морозе с семилетней дочкой. Компанию нам составили сотрудники охранного предприятия в масках. Ограничения последовали после отказа работать с управляющей компанией, которая даже объяснить толком не может, за что мы ей платим деньги», — сообщил URA.RU Жеребин. Чтобы получить автомобильный доступ к дому, пришлось вызывать полицию. Руководитель управляющей компании «Служба эксплуатации» Аделина Гашкова пояснила полицейским, что проезд закрыли, поскольку расторгнут договор на обслуживание общепоселкового имущества. По словам Гашковой, неназванный собственник дороги против ее использования жителями без договора. При этом к дому можно проехать только по ней, а в договоре нет пункта о запрете пользоваться магистралью в случае расторжения контракта. «Ежемесячно мы вносим порядка 13 тысяч рублей коммунальных расходов, из которых восемь тысяч перечисляем „управляйке“. Однако куда расходуются деньги, не понятно. Например, есть пункт об аренде туалета для охраны, за который поселок платит шесть тысяч рублей ежемесячно, а кому — не ясно. Есть много других нареканий», — пожаловался URA.RU Жеребин. Проехать его семье к дому удалось лишь спустя почти три часа после инцидента в присутствии полиции. Жеребин сказал, что не знает, чем закончится следующий вечер. В 2019 году жильцы поселка уже сталкивались с подобными действиями управляющей компании, и тогда арбитражный суд региона и прокуратура Сосновского района встали на сторону домовладельцев. При подготовке материала URA.RU попыталось связаться с Гашковой, однако на телефон руководитель не ответила. Директор аффилированного с УК застройщика «Мегастрой» Андрей Шлотгауэр звонки и отправленное SMS-сообщение также проигнорировал.