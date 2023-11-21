Свердловчанка отсудила у «выпускника Оксфорда» деньги за курсы личностного роста

21 ноября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Свердловчанка сумела вернуть деньги обратно через суд (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) отсудила у московского коуча Никиты Куракина, называющего себя выпускником Оксфорда и являющегося создателем клуба «Антинорма», более 222 тысяч рублей. Еще порядка 200 тысяч ей вернули представители предпринимателя до суда. Эти деньги женщина брала в кредит под «психологическим воздействием» для курсов личностного роста, сказано на сайте Синарского районного суда. «Истец узнала о клубе „Антинорма“, в котором всем желающим предлагается обучение для карьерного и личностного роста. В тот же день на странице в сети Интернет истец заполнила предложенную форму для обратной связи, после чего ей позвонил неизвестный и представился сотрудником клуба. В ходе телефонного разговора он предложил бесплатно попробовать курсы „Антинорма“, для чего необходимо было предоставить дополнительно личные данные. Истец согласилась», — говорится в материалах дела. Далее неизвестные, представлявшиеся сотрудниками «Антинормы», несколько часов звонили свердловчанке с указаниями. В итоге под сильнейшим психологическим прессингом она оформила два кредита на общую сумму более 400 тысяч рублей и перечислила деньги в две компании, которые являются агентами «Антинормы». «Поняв, что совершила ошибку, что при обычных условиях (без психологического воздействия) никогда бы не заключила такие кредитные договоры и не перевела денежные средства ответчику, истец попала в психотравмирующую ситуацию. У нее случился нервный срыв. <…> После данной ситуации истец месяц находилась на лечении, принимала антидепрессанты», — сказано на сайте суда. Женщина обратилась с иском в суд, требуя от коуча вернуть ей деньги. Суд согласился с ее претензиями и вынес решение: ответчик должен вернуть свердловчанке средства, взятые в кредит. «Мы считаем это решение законным и обоснованным. Оно нас устраивает», — сказал URA.RU адвокат истца Дмитрий Ломовцев. Создателем клуба «Антинорма» является москвич Никита Куракин. В открытых данных он называет себя выпускником Оксфордского университета (Великобритания) с красным дипломом. Бизнесмен предлагает всем желающим пройти курсы карьерного и личностного роста.



«Я проведу тебя за руку прямо туда, где ты кайфуешь от того, что ты делаешь. И получаешь за это хорошие деньги. Приходи на мой практический вебинар. Это бесплатно», — говорится в его предложении. Корреспондент обратился за комментарием к Никите Куракину, но он не ответил на звонки по телефону. Его представителям в соцсети был задан вопрос, который также остался без ответа. URA.RU готово предоставить площадку представителям «Антинормы», чтобы озвучить свою позиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) отсудила у московского коуча Никиты Куракина, называющего себя выпускником Оксфорда и являющегося создателем клуба «Антинорма», более 222 тысяч рублей. Еще порядка 200 тысяч ей вернули представители предпринимателя до суда. Эти деньги женщина брала в кредит под «психологическим воздействием» для курсов личностного роста, сказано на сайте Синарского районного суда. «Истец узнала о клубе „Антинорма“, в котором всем желающим предлагается обучение для карьерного и личностного роста. В тот же день на странице в сети Интернет истец заполнила предложенную форму для обратной связи, после чего ей позвонил неизвестный и представился сотрудником клуба. В ходе телефонного разговора он предложил бесплатно попробовать курсы „Антинорма“, для чего необходимо было предоставить дополнительно личные данные. Истец согласилась», — говорится в материалах дела. Далее неизвестные, представлявшиеся сотрудниками «Антинормы», несколько часов звонили свердловчанке с указаниями. В итоге под сильнейшим психологическим прессингом она оформила два кредита на общую сумму более 400 тысяч рублей и перечислила деньги в две компании, которые являются агентами «Антинормы». «Поняв, что совершила ошибку, что при обычных условиях (без психологического воздействия) никогда бы не заключила такие кредитные договоры и не перевела денежные средства ответчику, истец попала в психотравмирующую ситуацию. У нее случился нервный срыв. <…> После данной ситуации истец месяц находилась на лечении, принимала антидепрессанты», — сказано на сайте суда. Женщина обратилась с иском в суд, требуя от коуча вернуть ей деньги. Суд согласился с ее претензиями и вынес решение: ответчик должен вернуть свердловчанке средства, взятые в кредит. «Мы считаем это решение законным и обоснованным. Оно нас устраивает», — сказал URA.RU адвокат истца Дмитрий Ломовцев. Создателем клуба «Антинорма» является москвич Никита Куракин. В открытых данных он называет себя выпускником Оксфордского университета (Великобритания) с красным дипломом. Бизнесмен предлагает всем желающим пройти курсы карьерного и личностного роста. «Я проведу тебя за руку прямо туда, где ты кайфуешь от того, что ты делаешь. И получаешь за это хорошие деньги. Приходи на мой практический вебинар. Это бесплатно», — говорится в его предложении. Корреспондент обратился за комментарием к Никите Куракину, но он не ответил на звонки по телефону. Его представителям в соцсети был задан вопрос, который также остался без ответа. URA.RU готово предоставить площадку представителям «Антинормы», чтобы озвучить свою позиции.