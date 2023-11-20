20 ноября 2023
19 ноября 2023

В ЯНАО начали строить ледовый городок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство ледового городка на площади Эспланада. Пермь, строитель ледового городка
Строители приступили к возведению ледового городка в Салехарде Фото:

В Салехарде (ЯНАО) начали строительство ледового городка, который построят в тематике русских народных сказок. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Титовский.

«На главной площади Салехарда уже приступили к строительству новогоднего ледового городка. В этом году он посвящен русским народным сказкам и былинам. Идею предложили и поддержали сами салехардцы», — рассказал градоначальник.

На строительство городка уйдет более 900 кубометров льда. На площади разместят ледяные конструкции, горки, фотозоны, а также тематический лабиринт. Ледовый городок планируют открыть после 15 декабря.

Ранее URA.RU сообщило о том, что мэрия Лабытнанги подарит жителям ледовый городок за 10,5 миллиона рублей. Тематикой ледового городка будут «Сказки А.С. Пушкина».

Строительство ледового городка в Салехарде. Фото из telegram-канала Алексея Титовского
Строительство ледового городка в Салехарде. Фото из telegram-канала Алексея Титовского
Тематика ледового городка в Салехарде — русские народные сказки. Фото из telegram-канала Алексея Титовского
Тематика ледового городка в Салехарде — русские народные сказки. Фото из telegram-канала Алексея Титовского

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) начали строительство ледового городка, который построят в тематике русских народных сказок. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Титовский. «На главной площади Салехарда уже приступили к строительству новогоднего ледового городка. В этом году он посвящен русским народным сказкам и былинам. Идею предложили и поддержали сами салехардцы», — рассказал градоначальник. На строительство городка уйдет более 900 кубометров льда. На площади разместят ледяные конструкции, горки, фотозоны, а также тематический лабиринт. Ледовый городок планируют открыть после 15 декабря. Ранее URA.RU сообщило о том, что мэрия Лабытнанги подарит жителям ледовый городок за 10,5 миллиона рублей. Тематикой ледового городка будут «Сказки А.С. Пушкина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...