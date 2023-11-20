Строители приступили к возведению ледового городка в Салехарде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) начали строительство ледового городка, который построят в тематике русских народных сказок. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Титовский.

«На главной площади Салехарда уже приступили к строительству новогоднего ледового городка. В этом году он посвящен русским народным сказкам и былинам. Идею предложили и поддержали сами салехардцы», — рассказал градоначальник.

На строительство городка уйдет более 900 кубометров льда. На площади разместят ледяные конструкции, горки, фотозоны, а также тематический лабиринт. Ледовый городок планируют открыть после 15 декабря.

Ранее URA.RU сообщило о том, что мэрия Лабытнанги подарит жителям ледовый городок за 10,5 миллиона рублей. Тематикой ледового городка будут «Сказки А.С. Пушкина».

Строительство ледового городка в Салехарде. Фото из telegram-канала Алексея Титовского