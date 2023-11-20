В Тобольске двух мигрантов отправили в колонию строгого режима

Суд Тобольска на 7 лет отправил в колонию мигрантов, распространявших наркотики

21 ноября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

С самого приезда в Россию молодые люди начали зарабатывать незаконными методами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске двое граждан бывших союзных республик приговорены к семи годам заключения в колонии строгого режима за распространение наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Азизбек Ж. и Супатулло И. приговорены Тобольским городским судом к семи годам лишения свободы каждый, за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима», — рассказали URA.RU в пресс-службе судов. Там пояснили, что молодые люди (2001 и 2002 годов рождения) приехали в Россию в 2021 году. Они быстро нашли незаконную работу — раскладку наркотиков на территории Тобольска, по распоряжениям их куратора из интернета. Свою преступную деятельность мигранты начали весной 2022-го. Они сняли жилье, а по ночам прятали закладки с героином. Задержали парней лишь в марте 2023 года.

В Тобольске двое граждан бывших союзных республик приговорены к семи годам заключения в колонии строгого режима за распространение наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Азизбек Ж. и Супатулло И. приговорены Тобольским городским судом к семи годам лишения свободы каждый, за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима», — рассказали URA.RU в пресс-службе судов. Там пояснили, что молодые люди (2001 и 2002 годов рождения) приехали в Россию в 2021 году. Они быстро нашли незаконную работу — раскладку наркотиков на территории Тобольска, по распоряжениям их куратора из интернета. Свою преступную деятельность мигранты начали весной 2022-го. Они сняли жилье, а по ночам прятали закладки с героином. Задержали парней лишь в марте 2023 года.