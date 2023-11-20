20 ноября 2023

В Тобольске двух мигрантов отправили в колонию строгого режима

Суд Тобольска на 7 лет отправил в колонию мигрантов, распространявших наркотики
© Служба новостей «URA.RU»
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С самого приезда в Россию молодые люди начали зарабатывать незаконными методами Фото:

В Тобольске двое граждан бывших союзных республик приговорены к семи годам заключения в колонии строгого режима за распространение наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Азизбек Ж. и Супатулло И. приговорены Тобольским городским судом к семи годам лишения свободы каждый, за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима», — рассказали URA.RU в пресс-службе судов.

Там пояснили, что молодые люди (2001 и 2002 годов рождения) приехали в Россию в 2021 году. Они быстро нашли незаконную работу — раскладку наркотиков на территории Тобольска, по распоряжениям их куратора из интернета.

Свою преступную деятельность мигранты начали весной 2022-го. Они сняли жилье, а по ночам прятали закладки с героином. Задержали парней лишь в марте 2023 года.

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В Тобольске двое граждан бывших союзных республик приговорены к семи годам заключения в колонии строгого режима за распространение наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Азизбек Ж. и Супатулло И. приговорены Тобольским городским судом к семи годам лишения свободы каждый, за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима», — рассказали URA.RU в пресс-службе судов. Там пояснили, что молодые люди (2001 и 2002 годов рождения) приехали в Россию в 2021 году. Они быстро нашли незаконную работу — раскладку наркотиков на территории Тобольска, по распоряжениям их куратора из интернета. Свою преступную деятельность мигранты начали весной 2022-го. Они сняли жилье, а по ночам прятали закладки с героином. Задержали парней лишь в марте 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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