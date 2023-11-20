20 ноября 2023

В ХМАО после Нового года увеличится размер взносов на капремонт домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, фасад здания, капитальный ремонт, капремонт, ремонт, леса
Минимальный размер взносов подняли на 5% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с нового года подняли стоимость капитального ремонта. Объемы минимальных взносов за квадратный метр выросли на 5%.

«Минимальный размер взноса за 1 квадратный метр в многоквартирном жилом панельном доме с лифтом в 2024 году составит 18,01 рублей», — следует из приказа окружного департамента строительства на сайте ведомства. Год назад эта сумма была около 17 рублей.

Аналогично окружные власти увеличили минимальный размер взносов для жителей в других типах домов. Приказ подписал директор депстроя Югры Матвей Каров.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО заплатили в фонд капремонта больше 100% взносов. При этом задолженность на 2022 год в регионе составила более полутора миллиарда рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с нового года подняли стоимость капитального ремонта. Объемы минимальных взносов за квадратный метр выросли на 5%. «Минимальный размер взноса за 1 квадратный метр в многоквартирном жилом панельном доме с лифтом в 2024 году составит 18,01 рублей», — следует из приказа окружного департамента строительства на сайте ведомства. Год назад эта сумма была около 17 рублей. Аналогично окружные власти увеличили минимальный размер взносов для жителей в других типах домов. Приказ подписал директор депстроя Югры Матвей Каров. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО заплатили в фонд капремонта больше 100% взносов. При этом задолженность на 2022 год в регионе составила более полутора миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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