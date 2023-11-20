В ХМАО после Нового года увеличится размер взносов на капремонт домов

21 ноября 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Минимальный размер взносов подняли на 5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с нового года подняли стоимость капитального ремонта. Объемы минимальных взносов за квадратный метр выросли на 5%. «Минимальный размер взноса за 1 квадратный метр в многоквартирном жилом панельном доме с лифтом в 2024 году составит 18,01 рублей», — следует из приказа окружного департамента строительства на сайте ведомства. Год назад эта сумма была около 17 рублей. Аналогично окружные власти увеличили минимальный размер взносов для жителей в других типах домов. Приказ подписал директор депстроя Югры Матвей Каров. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО заплатили в фонд капремонта больше 100% взносов. При этом задолженность на 2022 год в регионе составила более полутора миллиарда рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе с нового года подняли стоимость капитального ремонта. Объемы минимальных взносов за квадратный метр выросли на 5%. «Минимальный размер взноса за 1 квадратный метр в многоквартирном жилом панельном доме с лифтом в 2024 году составит 18,01 рублей», — следует из приказа окружного департамента строительства на сайте ведомства. Год назад эта сумма была около 17 рублей. Аналогично окружные власти увеличили минимальный размер взносов для жителей в других типах домов. Приказ подписал директор депстроя Югры Матвей Каров. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО заплатили в фонд капремонта больше 100% взносов. При этом задолженность на 2022 год в регионе составила более полутора миллиарда рублей.