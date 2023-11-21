Песков прокомментировал иск минюста против ЛГБТ после заявления Путина

Кремль не комментирует ситуацию с ЛГБТ, заявил Дмитрий Песков
Кремль не вправе комментировать предложения Минюста РФ признать ЛГБТ-сообщество экстремистской организацией. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что представители ЛГБТ, как и другие граждане являются частью общества. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае я не считаю себя вправе комментировать данную ситуацию», — сказал Песков. Судебное заседание по признанию международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и его запрету на территории РФ назначено на 30 ноября 2023 года.
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