Песков оценил вероятность нового майдана на Украине

Вероятность майдана на Украине существует, заявил Дмитрий Песков
На Украине существует вероятность нового майдана. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы называем это майдан, а нас самом деле это был силовой переворот. Силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи надо называть своими именами. Такая предрасположенность киевского режима есть, но для нас главное достигнуть своих целей», — сказал Песков
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