Песков оценил вероятность нового майдана на Украине

Песков: предрасположенность ситуации на Украине к новому майдану имеется
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Вероятность майдана на Украине существует, заявил Дмитрий Песков Фото:

На Украине существует вероятность нового майдана. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы называем это майдан, а нас самом деле это был силовой переворот. Силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи надо называть своими именами. Такая предрасположенность киевского режима есть, но для нас главное достигнуть своих целей», — сказал Песков

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На Украине существует вероятность нового майдана. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы называем это майдан, а нас самом деле это был силовой переворот. Силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи надо называть своими именами. Такая предрасположенность киевского режима есть, но для нас главное достигнуть своих целей», — сказал Песков
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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