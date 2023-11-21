Осужденная из-за пожара в Кемерово гендиректор «Зимней вишни» вышла на свободу

21 ноября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Надежда Судденок была осуждена по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове Гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, которая была осуждена на 13,5 года лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ в Кемерове, теперь на свободе. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Судденок вышла на свободу», — передает слова источника NGS24. Там добавили, что причиной освобождения стало состояние ее здоровья. Однако другой источник сообщил, что женщина вышла на свободу около полутора месяцев назад и некоторое время жила в Топкинском округе, но затем предположительно сменила место проживания. 25 марта 2018 года в Кемерове произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В момент возгорания в кинотеатре находился школьный класс, который оказался запертым внутри из-за нарушений условий пожарной безопасности. Пожар внутри ТРЦ стал ловушкой для них, и им не удалось выбраться.

Гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, которая была осуждена на 13,5 года лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ в Кемерове, теперь на свободе. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Судденок вышла на свободу», — передает слова источника NGS24. Там добавили, что причиной освобождения стало состояние ее здоровья. Однако другой источник сообщил, что женщина вышла на свободу около полутора месяцев назад и некоторое время жила в Топкинском округе, но затем предположительно сменила место проживания. 25 марта 2018 года в Кемерове произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В момент возгорания в кинотеатре находился школьный класс, который оказался запертым внутри из-за нарушений условий пожарной безопасности. Пожар внутри ТРЦ стал ловушкой для них, и им не удалось выбраться.