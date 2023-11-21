Осужденная из-за пожара в Кемерово гендиректор «Зимней вишни» вышла на свободу

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Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня". Екатеринбург, акция памяти, пара, фонтан каменный цветок
Надежда Судденок была осуждена по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Фото:
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, которая была осуждена на 13,5 года лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ в Кемерове, теперь на свободе. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Судденок вышла на свободу», — передает слова источника NGS24. Там добавили, что причиной освобождения стало состояние ее здоровья. Однако другой источник сообщил, что женщина вышла на свободу около полутора месяцев назад и некоторое время жила в Топкинском округе, но затем предположительно сменила место проживания.

25 марта 2018 года в Кемерове произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В момент возгорания в кинотеатре находился школьный класс, который оказался запертым внутри из-за нарушений условий пожарной безопасности. Пожар внутри ТРЦ стал ловушкой для них, и им не удалось выбраться.

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Гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, которая была осуждена на 13,5 года лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ в Кемерове, теперь на свободе. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Судденок вышла на свободу», — передает слова источника NGS24. Там добавили, что причиной освобождения стало состояние ее здоровья. Однако другой источник сообщил, что женщина вышла на свободу около полутора месяцев назад и некоторое время жила в Топкинском округе, но затем предположительно сменила место проживания. 25 марта 2018 года в Кемерове произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В момент возгорания в кинотеатре находился школьный класс, который оказался запертым внутри из-за нарушений условий пожарной безопасности. Пожар внутри ТРЦ стал ловушкой для них, и им не удалось выбраться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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