20 ноября 2023

Силовики задержали бывшего гендиректора челябинского оборонного завода

Силовики задержали экс-гендиректора челябинского завода «Полет» Нестерова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вскрытие старой и закладка новой капсулы времени с посланием комсомольцев в ПО Полет. Челябинск, нестеров александр
Александра Нестерова подозревают в превышении полномочий Фото:

В Москве сотрудниками правоохранительных органов был задержан бывший генеральный директор АО «Полет» Александр Нестеров. Как сообщил URA.RU 21 ноября источник в силовых структурах, его подозревают в превышении должностных полномочий. Сроки совершения преступления относят к времени его руководства оборонным предприятием.

«В отношении Нестерова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). В Челябинске ему должны избрать меру пресечения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, с Нестеровым был задержан его бывший заместитель по маркетингу и продажам Андрей Белимов. Он также проходит по делу в качестве подозреваемого. Вскоре бывшим топ-менеджерам предприятия должны избрать меру пресечения

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что расследованием дела занимается четвертое следственное управление, дислоцирующееся в Екатеринбурге. Агентство направило запрос в пресс-службу СК РФ. На момент публикации ответа не последовало.

Нестеров руководил «Полетом» с сентября 2018 года. До этого занимал пост исполнительного директора АО «НИИИТ — Опытный завод». Карьеру же начинал в ЧЗАО «Радиотелефон», куда пришел, закончив Уральскую государственная юридическая академия в 1997 году. С «Полета» он ушел весной этого года. Его место занял Дмитрий Довженко.

Нестеров имеет несколько образований. Он имеет дипломы по специальностям правоведение, менеджмент. Помимо этого, он закончил Высшую школу международного бизнеса и Московскую школу управления «Сколково». Ездил на курсы повышения квалификации в Швецию и США.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве сотрудниками правоохранительных органов был задержан бывший генеральный директор АО «Полет» Александр Нестеров. Как сообщил URA.RU 21 ноября источник в силовых структурах, его подозревают в превышении должностных полномочий. Сроки совершения преступления относят к времени его руководства оборонным предприятием. «В отношении Нестерова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). В Челябинске ему должны избрать меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, с Нестеровым был задержан его бывший заместитель по маркетингу и продажам Андрей Белимов. Он также проходит по делу в качестве подозреваемого. Вскоре бывшим топ-менеджерам предприятия должны избрать меру пресечения URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что расследованием дела занимается четвертое следственное управление, дислоцирующееся в Екатеринбурге. Агентство направило запрос в пресс-службу СК РФ. На момент публикации ответа не последовало. Нестеров руководил «Полетом» с сентября 2018 года. До этого занимал пост исполнительного директора АО «НИИИТ — Опытный завод». Карьеру же начинал в ЧЗАО «Радиотелефон», куда пришел, закончив Уральскую государственная юридическая академия в 1997 году. С «Полета» он ушел весной этого года. Его место занял Дмитрий Довженко. Нестеров имеет несколько образований. Он имеет дипломы по специальностям правоведение, менеджмент. Помимо этого, он закончил Высшую школу международного бизнеса и Московскую школу управления «Сколково». Ездил на курсы повышения квалификации в Швецию и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...