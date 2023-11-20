Силовики задержали бывшего гендиректора челябинского оборонного завода

Силовики задержали экс-гендиректора челябинского завода «Полет» Нестерова

Александра Нестерова подозревают в превышении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве сотрудниками правоохранительных органов был задержан бывший генеральный директор АО «Полет» Александр Нестеров. Как сообщил URA.RU 21 ноября источник в силовых структурах, его подозревают в превышении должностных полномочий. Сроки совершения преступления относят к времени его руководства оборонным предприятием.

«В отношении Нестерова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). В Челябинске ему должны избрать меру пресечения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, с Нестеровым был задержан его бывший заместитель по маркетингу и продажам Андрей Белимов. Он также проходит по делу в качестве подозреваемого. Вскоре бывшим топ-менеджерам предприятия должны избрать меру пресечения

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что расследованием дела занимается четвертое следственное управление, дислоцирующееся в Екатеринбурге. Агентство направило запрос в пресс-службу СК РФ. На момент публикации ответа не последовало.

Нестеров руководил «Полетом» с сентября 2018 года. До этого занимал пост исполнительного директора АО «НИИИТ — Опытный завод». Карьеру же начинал в ЧЗАО «Радиотелефон», куда пришел, закончив Уральскую государственная юридическая академия в 1997 году. С «Полета» он ушел весной этого года. Его место занял Дмитрий Довженко.

Нестеров имеет несколько образований. Он имеет дипломы по специальностям правоведение, менеджмент. Помимо этого, он закончил Высшую школу международного бизнеса и Московскую школу управления «Сколково». Ездил на курсы повышения квалификации в Швецию и США.