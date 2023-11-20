20 ноября 2023

ФСБ накрыла нарколабораторию под Тюменью. Фото

В Тюменской области ФСБ задержаны организаторы нарколаборатории
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники ФСБ задержали двух организаторов незаконного производства (архивное фото) Фото:

Сотрудники управления ФСБ по Тюменской области обнаружили нарколабораторию в Тюменском районе и задержали ее организаторов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

«РУФСБ России по Тюменской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали функционирование нарколаборатории. По версии следствия, двое граждан РФ осуществляли производство наркотических средств в Тюменском районе. В ходе обысков изъят мефедрон массой более 4,7 кг, а также оборудование химлаборатории», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статьям «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере», а также «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Один из фигурантов заключен под стражу, второй отправлен под домашний арест. мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

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Сотрудники управления ФСБ по Тюменской области обнаружили нарколабораторию в Тюменском районе и задержали ее организаторов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. «РУФСБ России по Тюменской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали функционирование нарколаборатории. По версии следствия, двое граждан РФ осуществляли производство наркотических средств в Тюменском районе. В ходе обысков изъят мефедрон массой более 4,7 кг, а также оборудование химлаборатории», — рассказали URA.RU в ведомстве. Уголовное дело возбудили по статьям «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере», а также «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Один из фигурантов заключен под стражу, второй отправлен под домашний арест. мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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