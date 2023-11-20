В школьных столовых Тюмени появится новый продукт

В меню тюменских школьников добавят йогурт со вкусом киви

21 ноября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В меню школьников добавят йогурт с экзотическим вкусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В следующем учебном полугодии в меню тюменских школьных столовых добавится йогурт со вкусом киви. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Комбинат школьного питания „Центральный“ направил юных тюменцев из шести школ на большую дегустацию кисломолочных продуктов. По итогам в аутсайдерах оказался йогурт со вкусом вишни, а вот новый вкус киви введут в школьное меню в следующем полугодии», — сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Там также отметили, что родители детей имеют право на посещение и проверку школьных столовых. Родительский контроль приветствует и поставщик — комбинат школьного питания «Центральный». Замечания по качеству блюд и предложения по улучшению питания принимаются на горячую линию +7 912-995-81-11.

В следующем учебном полугодии в меню тюменских школьных столовых добавится йогурт со вкусом киви. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Комбинат школьного питания „Центральный“ направил юных тюменцев из шести школ на большую дегустацию кисломолочных продуктов. По итогам в аутсайдерах оказался йогурт со вкусом вишни, а вот новый вкус киви введут в школьное меню в следующем полугодии», — сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Там также отметили, что родители детей имеют право на посещение и проверку школьных столовых. Родительский контроль приветствует и поставщик — комбинат школьного питания «Центральный». Замечания по качеству блюд и предложения по улучшению питания принимаются на горячую линию +7 912-995-81-11.