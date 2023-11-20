В школьных столовых Тюмени появится новый продукт

В следующем учебном полугодии в меню тюменских школьных столовых добавится йогурт со вкусом киви. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
«Комбинат школьного питания „Центральный“ направил юных тюменцев из шести школ на большую дегустацию кисломолочных продуктов. По итогам в аутсайдерах оказался йогурт со вкусом вишни, а вот новый вкус киви введут в школьное меню в следующем полугодии», — сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Там также отметили, что родители детей имеют право на посещение и проверку школьных столовых. Родительский контроль приветствует и поставщик — комбинат школьного питания «Центральный». Замечания по качеству блюд и предложения по улучшению питания принимаются на горячую линию +7 912-995-81-11.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.