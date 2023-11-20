20 ноября 2023

В школьных столовых Тюмени появится новый продукт

В меню тюменских школьников добавят йогурт со вкусом киви
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
В меню школьников добавят йогурт с экзотическим вкусом Фото:

В следующем учебном полугодии в меню тюменских школьных столовых добавится йогурт со вкусом киви. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Комбинат школьного питания „Центральный“ направил юных тюменцев из шести школ на большую дегустацию кисломолочных продуктов. По итогам в аутсайдерах оказался йогурт со вкусом вишни, а вот новый вкус киви введут в школьное меню в следующем полугодии», — сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Там также отметили, что родители детей имеют право на посещение и проверку школьных столовых. Родительский контроль приветствует и поставщик — комбинат школьного питания «Центральный». Замечания по качеству блюд и предложения по улучшению питания принимаются на горячую линию +7 912-995-81-11.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В следующем учебном полугодии в меню тюменских школьных столовых добавится йогурт со вкусом киви. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Комбинат школьного питания „Центральный“ направил юных тюменцев из шести школ на большую дегустацию кисломолочных продуктов. По итогам в аутсайдерах оказался йогурт со вкусом вишни, а вот новый вкус киви введут в школьное меню в следующем полугодии», — сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Там также отметили, что родители детей имеют право на посещение и проверку школьных столовых. Родительский контроль приветствует и поставщик — комбинат школьного питания «Центральный». Замечания по качеству блюд и предложения по улучшению питания принимаются на горячую линию +7 912-995-81-11.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...