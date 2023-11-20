Свердловское ОТВ запускает в работу искусственный интеллект — в рамках ребрендинга

Свердловское ОТВ запускает искусственный интеллект для создания новостей

21 ноября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Тестировать работу искусственного интеллекта на ОТВ начнут в декабре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская телекомпания ОТВ самостоятельно создала автоматический агрегатор контента для эфира. Искусственный интеллект будет генерировать, обрабатывать контент, писать тексты и заголовки и выдавать все это в эфир. Нововведение будет запущено в рамках грядущего ребрендинга телекомпании, рассказала URA.RU управляющая телеканалом «Областное телевидение» Элеонора Расулова. «Создано приложение (интерфейс это только видимая часть), осуществляющее сбор „парсинг“ новостей из установленных источников (мы их выбираем сами, добавляем, исключаем и так далее), которые могут быть интересны жителям Свердловской области. После выборки интеллект сам формирует заголовок, генерирует и обрабатывает текст, запускает бегущую строку, картинки и видео из интернета под тему новости, которую он выбрал. Новостей в одном блоке выходит примерно от трех до семи (может быть сколько угодно, можем настроить под задачи), хронометраж каждого блока — две минуты», — объяснила глава ОТВ. Программа была полностью разработана в Екатеринбурге сотрудниками телевидения. Ее запустят в тестовом режиме в декабре — труд искусственного интеллекта будут представлять каждый час на «Областном телевидении» и на «4 канале». В последнем случае повестка будет связана с туризмом на Урале и в России в целом. «Если все пройдет нормально, а я в этом уверена на 99,9%, то с января мы будем более активно анонсировать и продвигать [программу]. В марте 2024 года у ОТВ будет полный ребрендинг. Искусственный интеллект — одна из его составляющих», — заявила Расулова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская телекомпания ОТВ самостоятельно создала автоматический агрегатор контента для эфира. Искусственный интеллект будет генерировать, обрабатывать контент, писать тексты и заголовки и выдавать все это в эфир. Нововведение будет запущено в рамках грядущего ребрендинга телекомпании, рассказала URA.RU управляющая телеканалом «Областное телевидение» Элеонора Расулова. «Создано приложение (интерфейс это только видимая часть), осуществляющее сбор „парсинг“ новостей из установленных источников (мы их выбираем сами, добавляем, исключаем и так далее), которые могут быть интересны жителям Свердловской области. После выборки интеллект сам формирует заголовок, генерирует и обрабатывает текст, запускает бегущую строку, картинки и видео из интернета под тему новости, которую он выбрал. Новостей в одном блоке выходит примерно от трех до семи (может быть сколько угодно, можем настроить под задачи), хронометраж каждого блока — две минуты», — объяснила глава ОТВ. Программа была полностью разработана в Екатеринбурге сотрудниками телевидения. Ее запустят в тестовом режиме в декабре — труд искусственного интеллекта будут представлять каждый час на «Областном телевидении» и на «4 канале». В последнем случае повестка будет связана с туризмом на Урале и в России в целом. «Если все пройдет нормально, а я в этом уверена на 99,9%, то с января мы будем более активно анонсировать и продвигать [программу]. В марте 2024 года у ОТВ будет полный ребрендинг. Искусственный интеллект — одна из его составляющих», — заявила Расулова.