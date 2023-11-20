20 ноября 2023

Все больше свердловчан отказываются платить взносы за капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Число неплательщиков достигло 10,5% Фото:

В Свердловской области число тех, кто не платит взносы за капитальный ремонт, достигло 10,5%. В регионе наблюдается тенденция к росту задолженностей, сообщает департамент государственного жилищного и строительного надзора.

«В рамках ежеквартального отчета о состоянии специальных счетов департаментом в третьем квартале 2023 года выявлена тенденция к росту совокупной задолженности по взносам на капитальный ремонт в Свердловской области на уровне 10,5%», — говорится в сообщении ведомства.

Если не принять меры по тому, чтобы улучшить собираемость взносов, рост задолженности, у которой истекает срок исковой давности, будет расти. Это, в свою очередь, плохо отразится на процессе формирования специального счета дома и ремонтных работах.

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В Свердловской области число тех, кто не платит взносы за капитальный ремонт, достигло 10,5%. В регионе наблюдается тенденция к росту задолженностей, сообщает департамент государственного жилищного и строительного надзора. «В рамках ежеквартального отчета о состоянии специальных счетов департаментом в третьем квартале 2023 года выявлена тенденция к росту совокупной задолженности по взносам на капитальный ремонт в Свердловской области на уровне 10,5%», — говорится в сообщении ведомства. Если не принять меры по тому, чтобы улучшить собираемость взносов, рост задолженности, у которой истекает срок исковой давности, будет расти. Это, в свою очередь, плохо отразится на процессе формирования специального счета дома и ремонтных работах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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