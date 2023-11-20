Все больше свердловчан отказываются платить взносы за капремонт

21 ноября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Число неплательщиков достигло 10,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области число тех, кто не платит взносы за капитальный ремонт, достигло 10,5%. В регионе наблюдается тенденция к росту задолженностей, сообщает департамент государственного жилищного и строительного надзора. «В рамках ежеквартального отчета о состоянии специальных счетов департаментом в третьем квартале 2023 года выявлена тенденция к росту совокупной задолженности по взносам на капитальный ремонт в Свердловской области на уровне 10,5%», — говорится в сообщении ведомства. Если не принять меры по тому, чтобы улучшить собираемость взносов, рост задолженности, у которой истекает срок исковой давности, будет расти. Это, в свою очередь, плохо отразится на процессе формирования специального счета дома и ремонтных работах.

В Свердловской области число тех, кто не платит взносы за капитальный ремонт, достигло 10,5%. В регионе наблюдается тенденция к росту задолженностей, сообщает департамент государственного жилищного и строительного надзора. «В рамках ежеквартального отчета о состоянии специальных счетов департаментом в третьем квартале 2023 года выявлена тенденция к росту совокупной задолженности по взносам на капитальный ремонт в Свердловской области на уровне 10,5%», — говорится в сообщении ведомства. Если не принять меры по тому, чтобы улучшить собираемость взносов, рост задолженности, у которой истекает срок исковой давности, будет расти. Это, в свою очередь, плохо отразится на процессе формирования специального счета дома и ремонтных работах.