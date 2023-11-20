Все больше свердловчан отказываются платить взносы за капремонт

В Свердловской области число тех, кто не платит взносы за капитальный ремонт, достигло 10,5%. В регионе наблюдается тенденция к росту задолженностей, сообщает департамент государственного жилищного и строительного надзора.
«В рамках ежеквартального отчета о состоянии специальных счетов департаментом в третьем квартале 2023 года выявлена тенденция к росту совокупной задолженности по взносам на капитальный ремонт в Свердловской области на уровне 10,5%», — говорится в сообщении ведомства.
Если не принять меры по тому, чтобы улучшить собираемость взносов, рост задолженности, у которой истекает срок исковой давности, будет расти. Это, в свою очередь, плохо отразится на процессе формирования специального счета дома и ремонтных работах.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.