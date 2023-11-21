Страховщики припугнули водителей возвратом 1990-х

РСА: отмена обязанности по предъявлению ОСАГО приведет к беспорядкам на дорогах

21 ноября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Самым лучшим способом отслеживания наличия ОСАГО является фотофиксация Фото: Илья Московец © URA.RU В страховых компаниях взволнованы возможной отменой обязанности по предъявлению полиса ОСАГО во время регистрации автомобиля. По их мнению, это может привести к беспорядкам на дорогах, как в 1990-е годы. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). «Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля — один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 1990-е годы», — передает РИА Новости заявление РСА. В организации добавили, что такое возвращение в прошлое может привести к беспорядкам на дорогах. Также в союзе заявили, что контроль может быть изменен. Самым эффективным способом отслеживания в РСА считают фотофиксацию. Если вместо проверки ОСАГО при регистрации будут запущены камеры, то негативные последствия будут минимизированы или совсем исчезнут. Ранее Госдума приняла законопроект, по которому водители смогут зарегистрировать автомобиль в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО. Смысл данного закона состоит в том, что не все водители сразу начинают пользоваться новоприобретенным автомобилем. Но при этом они вынуждены тратиться на приобретение ОСАГО. По новой поправке, автолюбители смогут оформить полис в любое удобное время.

В страховых компаниях взволнованы возможной отменой обязанности по предъявлению полиса ОСАГО во время регистрации автомобиля. По их мнению, это может привести к беспорядкам на дорогах, как в 1990-е годы. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). «Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля — один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 1990-е годы», — передает РИА Новости заявление РСА. В организации добавили, что такое возвращение в прошлое может привести к беспорядкам на дорогах. Также в союзе заявили, что контроль может быть изменен. Самым эффективным способом отслеживания в РСА считают фотофиксацию. Если вместо проверки ОСАГО при регистрации будут запущены камеры, то негативные последствия будут минимизированы или совсем исчезнут. Ранее Госдума приняла законопроект, по которому водители смогут зарегистрировать автомобиль в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО. Смысл данного закона состоит в том, что не все водители сразу начинают пользоваться новоприобретенным автомобилем. Но при этом они вынуждены тратиться на приобретение ОСАГО. По новой поправке, автолюбители смогут оформить полис в любое удобное время.