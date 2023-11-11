Какие изменения ждут водителей в ближайшее время

Autonews: водители смогут регистрировать авто без полиса ОСАГО

11 ноября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

В России для водителей будут действовать новые требования до конца 2023 года Фото: Игорь Пантин © URA.RU Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому водители смогут зарегистрировать новоприобретенный автомобиль в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут автомобилистов до конца 2023 года. Упрощенная регистрация авто Законопроект об упрощенной регистрации автомобиля в РФ в первом чтении принял председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Отмечается, что поправки по этому вопросу будут вноситься до декабря 2023 года. Сейчас, чтобы зарегистрировать автомобиль, водителям необходимо сначала оформить ОСАГО в течение десяти дней с момента покупки машины. В этот период водитель может ездить без государственных номеров. Без страховки в регистрации автомобиля откажут. Если же водитель за этот период не успел оформить регистрацию и продолжает разъезжать на авто без государственных номеров, его будут ждать последствия: при первой остановке сотрудником ГИБДД — штраф: 500—800 рублей;

при повторной остановке — лишение прав до трех месяцев, либо штраф в размере пяти тысяч рублей. Смысл данной инициативы Авторы соответствующей инициативы об отсутствии полиса ОСАГО объясняют, что не все водители готовы использовать автомобиль сразу после покупки, но они вынуждены тратить деньги на ОСАГО. Новые поправки позволят им оформить страховку, когда будет удобно. Кто против новых поправок Российский союз автостраховщиков (РСА) выступили против упрощенной регистрации автомобилей. Они апеллируют к тому, что обязательное страхование является гарантом обязательного страхования гражданской ответственности для автомобилистов. Также представители РСА отметили, что если водитель выедет на дорогу общего пользования без ОСАГО, он автоматически совершает административное правонарушение. Еще одна причина, по которой страховщики выступают против — у них нет уверенности, что в будущем водитель оформит страховку. Экс-водители смогут быстрее снять регистрацию авто Новые законопроект, внесенный в Госдуму, также позволит бывшим владельцам автомобилей снять регистрацию со своего транспортного средства сразу, после подачи заявления в ГИБДД. В настоящий момент на это требуется 10 дней. По словам авторов инициативы, упрощенное снятие регистрации позволит защитить бывших владельцев автомобиля, если новые хозяева транспорта будут нарушать правила дорожного движения, пока регистрации действует на бывших владельцев. Водителей обяжут ставить антиблокировочную систем С 1 декабря этого года на все производимые в России автомобили в обязательном порядке должны начать устанавливать антиблокировочную систему (ABS). В Министерстве промышленности и торговли подчеркнули, что все сроки согласованы с крупнейшими российскими производителями. Сейчас для водителей действуют нормы «упрощенного» техрегламента, который начал действовать с мая 2022 года. Согласно им, автомобили в России можно производить с двигателями разных классов экологичности — в том числе и без систем ABS. В Минпромторге уточнили, что водители с нормами упрощенного техрегламента могут не переживать об обязательной установке ABS — в их случае данная система не установлена, поэтому и выявить неисправности не получится. Новые штрафы Для российских автодилеров С 30 октября заработали новые штрафы для автодилеров за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг. В Госдуме отметили, что эти изменения позволят защитить владельцев авто от навязанных ненужных услуг, от которых потом невозможно отказаться. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей. Также дилеров будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, если те отказываются рассматривать требования покупателей. Для владельцев автомобилей С 1 декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование летней резины в зимний период. Штраф для водителей составит 500 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому водители смогут зарегистрировать новоприобретенный автомобиль в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут автомобилистов до конца 2023 года. Законопроект об упрощенной регистрации автомобиля в РФ в первом чтении принял председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Отмечается, что поправки по этому вопросу будут вноситься до декабря 2023 года. Сейчас, чтобы зарегистрировать автомобиль, водителям необходимо сначала оформить ОСАГО в течение десяти дней с момента покупки машины. В этот период водитель может ездить без государственных номеров. Без страховки в регистрации автомобиля откажут. Если же водитель за этот период не успел оформить регистрацию и продолжает разъезжать на авто без государственных номеров, его будут ждать последствия: Авторы соответствующей инициативы об отсутствии полиса ОСАГО объясняют, что не все водители готовы использовать автомобиль сразу после покупки, но они вынуждены тратить деньги на ОСАГО. Новые поправки позволят им оформить страховку, когда будет удобно. Российский союз автостраховщиков (РСА) выступили против упрощенной регистрации автомобилей. Они апеллируют к тому, что обязательное страхование является гарантом обязательного страхования гражданской ответственности для автомобилистов. Также представители РСА отметили, что если водитель выедет на дорогу общего пользования без ОСАГО, он автоматически совершает административное правонарушение. Еще одна причина, по которой страховщики выступают против — у них нет уверенности, что в будущем водитель оформит страховку. Новые законопроект, внесенный в Госдуму, также позволит бывшим владельцам автомобилей снять регистрацию со своего транспортного средства сразу, после подачи заявления в ГИБДД. В настоящий момент на это требуется 10 дней. По словам авторов инициативы, упрощенное снятие регистрации позволит защитить бывших владельцев автомобиля, если новые хозяева транспорта будут нарушать правила дорожного движения, пока регистрации действует на бывших владельцев. С 1 декабря этого года на все производимые в России автомобили в обязательном порядке должны начать устанавливать антиблокировочную систему (ABS). В Министерстве промышленности и торговли подчеркнули, что все сроки согласованы с крупнейшими российскими производителями. Сейчас для водителей действуют нормы «упрощенного» техрегламента, который начал действовать с мая 2022 года. Согласно им, автомобили в России можно производить с двигателями разных классов экологичности — в том числе и без систем ABS. В Минпромторге уточнили, что водители с нормами упрощенного техрегламента могут не переживать об обязательной установке ABS — в их случае данная система не установлена, поэтому и выявить неисправности не получится. С 30 октября заработали новые штрафы для автодилеров за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг. В Госдуме отметили, что эти изменения позволят защитить владельцев авто от навязанных ненужных услуг, от которых потом невозможно отказаться. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей. Также дилеров будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, если те отказываются рассматривать требования покупателей. С 1 декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование летней резины в зимний период. Штраф для водителей составит 500 рублей.