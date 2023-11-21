Россия выделит сотни миллионов на учебники для русскоязычных школ Таджикистана

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин заявил, что принято решение по выделению 200 миллионов рублей на закупку учебников Фото:

В 2023 и 2024 годах РФ выделит 200 миллионов на учебники для русскоязычных школ Таджикистана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В этом и последующих годах правительство России будет выделять 200 миллионов на учебники для этих (русскоязычных — прим. URA.RU) школ. Знаю, что их не хватает. Решение принято», — заявил Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24».

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В 2023 и 2024 годах РФ выделит 200 миллионов на учебники для русскоязычных школ Таджикистана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «В этом и последующих годах правительство России будет выделять 200 миллионов на учебники для этих (русскоязычных — прим. URA.RU) школ. Знаю, что их не хватает. Решение принято», — заявил Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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