Россия выделит сотни миллионов на учебники для русскоязычных школ Таджикистана

Владимир Путин заявил, что принято решение по выделению 200 миллионов рублей на закупку учебников
В 2023 и 2024 годах РФ выделит 200 миллионов на учебники для русскоязычных школ Таджикистана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«В этом и последующих годах правительство России будет выделять 200 миллионов на учебники для этих (русскоязычных — прим. URA.RU) школ. Знаю, что их не хватает. Решение принято», — заявил Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24».
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