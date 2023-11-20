Пермячка получила по голове кастрюлей и печной лопатой за отказ сделать чай

21 ноября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Брошенная кастрюля попала пермячке в голову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Елово Пермского края не захотела делать чай своему мужу. За это он ударил ее печной лопатой, а потом кинул в голову кастрюлю. Информация об инциденте размещена в картотеке Осинского районного суда. «Супружеская пара из Елово поругалась из-за кружки чая. Жена не хотела готовить напиток своему мужу. Пермяк разозлился и сначала ударил жену печной лопатой, а после запустил в нее кастрюлей, которая прилетела женщине в голову. В результате инцидента у пермячки диагностировали перелом плеча и ушибленную рану головы», — говорится в документах суда. Пока пострадавшая лежала в больнице, муж принес ей свои извинения и передал 7000 рублей на лечение. После выписки женщина вернулась жить к мужу и в суде просила его строго не наказывать. Суд признал пермяка виновным в причинении жене тяжких телесных повреждений и дал два года условно. Приговор вступил в законную силу.

Жительница Елово Пермского края не захотела делать чай своему мужу. За это он ударил ее печной лопатой, а потом кинул в голову кастрюлю. Информация об инциденте размещена в картотеке Осинского районного суда. «Супружеская пара из Елово поругалась из-за кружки чая. Жена не хотела готовить напиток своему мужу. Пермяк разозлился и сначала ударил жену печной лопатой, а после запустил в нее кастрюлей, которая прилетела женщине в голову. В результате инцидента у пермячки диагностировали перелом плеча и ушибленную рану головы», — говорится в документах суда. Пока пострадавшая лежала в больнице, муж принес ей свои извинения и передал 7000 рублей на лечение. После выписки женщина вернулась жить к мужу и в суде просила его строго не наказывать. Суд признал пермяка виновным в причинении жене тяжких телесных повреждений и дал два года условно. Приговор вступил в законную силу.