Пермячка получила по голове кастрюлей и печной лопатой за отказ сделать чай

Жительница Елово Пермского края не захотела делать чай своему мужу. За это он ударил ее печной лопатой, а потом кинул в голову кастрюлю. Информация об инциденте размещена в картотеке Осинского районного суда.
«Супружеская пара из Елово поругалась из-за кружки чая. Жена не хотела готовить напиток своему мужу. Пермяк разозлился и сначала ударил жену печной лопатой, а после запустил в нее кастрюлей, которая прилетела женщине в голову. В результате инцидента у пермячки диагностировали перелом плеча и ушибленную рану головы», — говорится в документах суда.
Пока пострадавшая лежала в больнице, муж принес ей свои извинения и передал 7000 рублей на лечение. После выписки женщина вернулась жить к мужу и в суде просила его строго не наказывать. Суд признал пермяка виновным в причинении жене тяжких телесных повреждений и дал два года условно. Приговор вступил в законную силу.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.