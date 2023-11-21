В Челябинской области расселили жилье, признанное аварийным до 1 января 2017-го

Депутат ЗСО Алексей Денисенко сообщил об опережающих темпах переселения из аварийного жилья в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области расселили жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года, и собираются продолжить программу расселения. Об этом URA.RU сообщили 21 ноября в пресс-службе заксобрания региона.

«Принятые меры позволили завершить расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Всего за период 2019—2023 годов расселено 197,2 тысячи квадратных метров жилья, переселено около 13 тысяч человек. В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения средств Фонда развития территорий для расселения домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Общий объем такого аварийного жилья в регионе составляет более 210 тысячи квадратных метров. В нем проживает 10,5 тысячи человек. На его расселение требуется более 19 млрд рублей», — прокомментировал результаты первого этапа расселения председатель комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко.

По словам Денисенко, только в текущем году в рамках национальных проектов на эти цели направлено около миллиарда рублей. Общая сумма средств, направленных на расселение граждан в 2019—2023 годах, составила около восьми миллиардов рублей.

Для ликвидации аварийного и ветхого жилья используются и дополнительные механизмы. Так, в декабре 2020 года принят федеральный закон, который направлен на совершенствование комплексного развития территории. На территории региона приняты все нормативные правовые акты, необходимые для реализации федерального закона.

«Это перспективный инструмент для комплексного развития строительной отрасли и экономики, а также для решения проблем по расселению ветхого и аварийного жилья. В Челябинске уже приняты решения о комплексном развитии двух территорий в Ленинском и Советском районах, на которых расположены ветхие дома. Также планируется реализация еще 36 территорий жилой застройки в восьми муниципальных образованиях региона с переселяемой площадью более 300 тысяч квадратных метров», — обратил внимание коллег Денисенко.

Комитет ЗСО по строительной политике и ЖКХ обсудил ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Депутаты продолжат контролировать реализацию мероприятий по переселению граждан непосредственно в своих избирательных округах.