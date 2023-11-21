В Челябинской области число больных коронавирусом за неделю увеличилось на треть

C 13 по 19 ноября в регионе зафиксировали 1380 случаев заражения Covid-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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В Челябинской области за неделю с 13 по 19 ноября рост заболеваемости коронавирусом составил 33%. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«С 13 по 19 ноября зарегистрировано 1380 лабораторно подтвержденных случая заболевания. На неделе с 6 по 12 ноября в регионе было зафиксировано 936 случаев», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре. Еженедельный прирост заболевших стал равен 33%.

Наибольший рост заболеваемости заметили среди населения от 50 до 64 лет — 111 случаев за неделю. От 65 лет и старше заболело 103 челябинца. Группа с 30 до 49 лет находится на третьем месте в списке — 85 зараженных, с 18 до 29 лет — 71 случай.

Среди несовершеннолетних больше всего заболевших замечено в возрасте от 7 до 14 лет (34 случая) и от 15 до 17 лет (27 случаев). За неделю в регионе заболело также 17 младенцев, а среди детей от года до шести лет число зараженных сократилось на четыре случая.

По данным на 9 ноября, суточный рост заболеваемости коронавирусом составил 50%. Из них 22,9% были зафиксированы в Челябинске.