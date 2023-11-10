В Челябинской области суточный рост заболеваемости Covid-19 увеличился на 50%

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На 9 ноября в Челябинской области подтвердили 249 новых случаев Covid-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за сутки 9 ноября число заболевших коронавирусом увеличилось на 249 человек. В сравнении с 1 ноября показатель стал больше на 50%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«За сутки 9 ноября число подтвержденных случаев Covid-19 в Челябинской области равно 249. Из них 22,9% зафиксированы в Челябинске», — сообщили в надзорном ведомстве.

Наибольшая часть зараженных находятся в Челябинске (57 пациентов), Магнитогорске (16), Копейске (16) и Миассе (13). В остальных районах региона число заболевших не превышает пяти человек.

В первую неделю ноября рост заболеваемости коронавирусом был равен 40%. По показателям на 1 ноября число подтвержденных случаев в сутки превысило 100 человек. Притом суточный рост заболеваемости на 8 ноября был равен 169 случаям.

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В Челябинской области за сутки 9 ноября число заболевших коронавирусом увеличилось на 249 человек. В сравнении с 1 ноября показатель стал больше на 50%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «За сутки 9 ноября число подтвержденных случаев Covid-19 в Челябинской области равно 249. Из них 22,9% зафиксированы в Челябинске», — сообщили в надзорном ведомстве. Наибольшая часть зараженных находятся в Челябинске (57 пациентов), Магнитогорске (16), Копейске (16) и Миассе (13). В остальных районах региона число заболевших не превышает пяти человек. В первую неделю ноября рост заболеваемости коронавирусом был равен 40%. По показателям на 1 ноября число подтвержденных случаев в сутки превысило 100 человек. Притом суточный рост заболеваемости на 8 ноября был равен 169 случаям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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