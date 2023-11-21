Тюменка обнаружила в мясе жидкость неизвестного происхождения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, мясо, национальная кухня, сырая оленина, строгонина
Кусок свинины хранился в морозилке, жидкость в нем нашли спустя неделю после покупки Фото:

Жительница Заводоуковска (Тюменская область) купила мясо и обнаружила в нем неизвестную коричневую жидкость. Как рассказала URA.RU девушка, кусок свинины хранился в морозилке, жидкость в нем нашли спустя неделю после покупки.

«Мясо лежало в морозильной камере и не доставалось до сегодняшнего дня. На нем срок годности не был написан. Брала охлажденную шею и по прибытии домой сразу положила в морозилку. Пролежало там мясо меньше недели, потом достала, разморозила. Начала резать и увидела непонятную консистенцию в самом мясе. Запаха нет, но вид не очень», — рассказала URA.RU жительница Анна.

По ее словам, свинина приобреталась в магазине «Согласие». Она отметила, что ранее покупала там продукцию, но с подобным столкнулась впервые. В адрес магазина и в управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлены письменные запросы, ответы ожидаются.

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Жительница Заводоуковска (Тюменская область) купила мясо и обнаружила в нем неизвестную коричневую жидкость. Как рассказала URA.RU девушка, кусок свинины хранился в морозилке, жидкость в нем нашли спустя неделю после покупки. «Мясо лежало в морозильной камере и не доставалось до сегодняшнего дня. На нем срок годности не был написан. Брала охлажденную шею и по прибытии домой сразу положила в морозилку. Пролежало там мясо меньше недели, потом достала, разморозила. Начала резать и увидела непонятную консистенцию в самом мясе. Запаха нет, но вид не очень», — рассказала URA.RU жительница Анна. По ее словам, свинина приобреталась в магазине «Согласие». Она отметила, что ранее покупала там продукцию, но с подобным столкнулась впервые. В адрес магазина и в управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлены письменные запросы, ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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