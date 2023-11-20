20 ноября 2023

Екатеринбургский подросток готовился к убийству подруги и ее матери по YouTube

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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, журналисты, подросток убийца, дубович дмитрий
Школьник хладнокровно зарезал 14-летнюю подругу и ее мать, которую ждал в квартире несколько часов Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Школьник из Екатеринбурга, задержанный по обвинению в убийстве 14-летней подруги и ее матери, заранее готовился к преступлению. Подросток смотрел ролики на YouTube о том, как работает полиция после убийств. Об этом сообщает источник в силовых структурах.

«Перед тем как напасть, он посмотрел на YouTube видео в жанре „расследование“, как ищут убийц, как работает полиция и так далее. Предпринимал определенные меры конспирации и сокрытия следов. Однако потом не выдержал психического напряжения и поделился с товарищем, а тот уже сообщил старшему брату [подростка]», — цитирует Е1.RU своего собеседника.

По его словам, школьник обиделся на товарища за то, что тот его сдал. Однако подростка в любом случае бы поймали — он похитил банковскую карту из квартиры, где совершил убийство.

О двойном убийстве стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний подросток. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. На время следствия школьника поместили в СИЗО. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.

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Школьник из Екатеринбурга, задержанный по обвинению в убийстве 14-летней подруги и ее матери, заранее готовился к преступлению. Подросток смотрел ролики на YouTube о том, как работает полиция после убийств. Об этом сообщает источник в силовых структурах. «Перед тем как напасть, он посмотрел на YouTube видео в жанре „расследование“, как ищут убийц, как работает полиция и так далее. Предпринимал определенные меры конспирации и сокрытия следов. Однако потом не выдержал психического напряжения и поделился с товарищем, а тот уже сообщил старшему брату [подростка]», — цитирует Е1.RU своего собеседника. По его словам, школьник обиделся на товарища за то, что тот его сдал. Однако подростка в любом случае бы поймали — он похитил банковскую карту из квартиры, где совершил убийство. О двойном убийстве стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний подросток. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. На время следствия школьника поместили в СИЗО. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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