Екатеринбургский подросток готовился к убийству подруги и ее матери по YouTube

21 ноября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Школьник хладнокровно зарезал 14-летнюю подругу и ее мать, которую ждал в квартире несколько часов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Школьник из Екатеринбурга, задержанный по обвинению в убийстве 14-летней подруги и ее матери, заранее готовился к преступлению. Подросток смотрел ролики на YouTube о том, как работает полиция после убийств. Об этом сообщает источник в силовых структурах. «Перед тем как напасть, он посмотрел на YouTube видео в жанре „расследование“, как ищут убийц, как работает полиция и так далее. Предпринимал определенные меры конспирации и сокрытия следов. Однако потом не выдержал психического напряжения и поделился с товарищем, а тот уже сообщил старшему брату [подростка]», — цитирует Е1.RU своего собеседника. По его словам, школьник обиделся на товарища за то, что тот его сдал. Однако подростка в любом случае бы поймали — он похитил банковскую карту из квартиры, где совершил убийство. О двойном убийстве стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний подросток. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. На время следствия школьника поместили в СИЗО. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.

Школьник из Екатеринбурга, задержанный по обвинению в убийстве 14-летней подруги и ее матери, заранее готовился к преступлению. Подросток смотрел ролики на YouTube о том, как работает полиция после убийств. Об этом сообщает источник в силовых структурах. «Перед тем как напасть, он посмотрел на YouTube видео в жанре „расследование“, как ищут убийц, как работает полиция и так далее. Предпринимал определенные меры конспирации и сокрытия следов. Однако потом не выдержал психического напряжения и поделился с товарищем, а тот уже сообщил старшему брату [подростка]», — цитирует Е1.RU своего собеседника. По его словам, школьник обиделся на товарища за то, что тот его сдал. Однако подростка в любом случае бы поймали — он похитил банковскую карту из квартиры, где совершил убийство. О двойном убийстве стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний подросток. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. На время следствия школьника поместили в СИЗО. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.