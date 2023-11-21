Спикер думы Тюмени раскритиковала предложение увеличить траты бюджета на креатив

21 ноября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Светлана Иванова выступила на заседании комиссии по бюджету с критикой увеличения трат на креатив Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер думы Тюмени Светлана Иванова выступила на заседании комиссии по бюджету во время обсуждения финансирования муниципальных программ. Она раскритиковала предложение депутата Андрея Потапова об увеличении в несколько раз финансирования креативной индустрии Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Во время обсуждения проекта бюджета Тюмени депутат Андрей Потапов заявил, что пять миллионов рублей на поддержку креативных индустрий в городе — это слишком мало. По его мнению, помощь из бюджета для бизнесменов нужно увеличить в разы. «Масштаб поддержки должен быть гораздо шире. Мы говорим о сотнях тысяч людей, которые заняты в этой индустрии, и сотнях миллионов, которые может привести эта индустрия в город. И пять миллионов или десять-двадцать — не решат этот вопрос. Суммы и меры должны быть несоизмеримо больше», — высказался Андрей Потапов. «Мы потратили мало, а получили много. Может, нам этого достаточно? Деньги же идут из бюджета. Вы как бизнесмен рассуждаете, а я — как бюджетный работник. Если мы дадим больше в одну статью бюджета, то в другом месте убавим. Может, убавим у детских садов или школ», — высказала Иванова в ответ депутату. Светлана Иванова добавила, что администрация Тюмени рассмотрит вопрос о возможностях расширения финансирования муниципальных программ. Бюджет города на 2024 год депутаты думы Тюмени примут на очередном заседании 30 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикер думы Тюмени Светлана Иванова выступила на заседании комиссии по бюджету во время обсуждения финансирования муниципальных программ. Она раскритиковала предложение депутата Андрея Потапова об увеличении в несколько раз финансирования креативной индустрии Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Во время обсуждения проекта бюджета Тюмени депутат Андрей Потапов заявил, что пять миллионов рублей на поддержку креативных индустрий в городе — это слишком мало. По его мнению, помощь из бюджета для бизнесменов нужно увеличить в разы. «Масштаб поддержки должен быть гораздо шире. Мы говорим о сотнях тысяч людей, которые заняты в этой индустрии, и сотнях миллионов, которые может привести эта индустрия в город. И пять миллионов или десять-двадцать — не решат этот вопрос. Суммы и меры должны быть несоизмеримо больше», — высказался Андрей Потапов. «Мы потратили мало, а получили много. Может, нам этого достаточно? Деньги же идут из бюджета. Вы как бизнесмен рассуждаете, а я — как бюджетный работник. Если мы дадим больше в одну статью бюджета, то в другом месте убавим. Может, убавим у детских садов или школ», — высказала Иванова в ответ депутату. Светлана Иванова добавила, что администрация Тюмени рассмотрит вопрос о возможностях расширения финансирования муниципальных программ. Бюджет города на 2024 год депутаты думы Тюмени примут на очередном заседании 30 ноября.