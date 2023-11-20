Сотрудники скорой помощи Надыма получили смс от мошенников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сотрудники Надымской (ЯНАО) станции скорой медицинской помощи подверглись массовой рассылке от имени руководителя Олега Изергина. Об этом агентству URA.RU сообщили источники.

«Многим сотрудникам „Скорой помощи“ пришло смс от руководителя, которое на самом деле он не отправлял», — делится источник.

В Надымской станции скорой медицинской помощи факт массовой рассылки отказались комментировать. «Мне не интересно общение с прессой на данный момент это личное дело каждого сотрудника», — заявил заместитель главного врача Надымской станции скорой медицинской помощи Сергей Панов. Главного врача учреждения Олега Изергина, от имени которого пришло смс, на месте не оказалось.

По данному факту агентство URA.RU запросило информацию у ОМВД России по ЯНАО. «По данному поводу материалы не регистрировались», — пояснили в пресс-службе ОМВД России по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жительница Лабытнанги перевела мошенникам более 5 млн рублей. На телефон женщины пришло смс-сообщение с номера руководителя, из которого следовало, что вскоре ей позвонит сотрудник ФСБ.

Массовая рассылка сотрудникам скорой помощи в Надыме

Массовая рассылка сообщения сотрудникам скорой помощи Надыма