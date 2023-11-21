21 ноября 2023

Где в Тюмени можно поесть: новые рестораны и бары

В Тюмени до конца года откроются шесть новых ресторанов и кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Молодость. Тюмень, ланч, ресторан, гости ресторана, обед, ресторан счастье
Тюменцы также смогут поужинать в ресторане Сосо Павлиашвили Фото:

Новые заведения, открывающиеся в Тюмени до конца этого года, обещают удивить своими меню. Редакция URA.RU составила для вас обзор ресторанов, кофеен и бистро, которые только что открылись или откроются в ближайшее время.

Новый фаст-фуд в Тюмени

Одно из новых заведений в Тюмени — бистро «Мидийное место», открылось на новом пешеходном бульваре по улице Дзержинского. Здесь можно насладиться свежими морепродуктами. Рядом, всего в нескольких шагах, откроется кафе «Fluffy», которое обещает стать настоящим райским местом для любителей японских гигантских капкейков.

Еще одно бистро, которое готовится открыть свои двери, — это «Suvlucky» — место для любителей греческой кухни, расположенное возле тюменского автовокзала. Здесь гостей ждет настоящая гастрономическая сказка с аутентичными блюдами.

Новые кофейни в Тюмени

Кофейни также не остаются в стороне и предлагают своим посетителям новые места для встреч и отдыха. До конца 2023 года в центре Тюмени откроются две новые локации — «Кофе Брют» — кофейня, позиционирующая себя как место встречи офисных работников, и «Прокофьев», которая станет популярным местом среди студентов. Также откроется кофейня «Оптимист 2.0», где можно будет насладиться вкусными и свежими завтраками, уже ждет первых посетителей.

Новые рестораны в Тюмени

В зимний период рестораторы всегда придумывают что-то особенное, чтобы порадовать своих гостей. В Тюмени скоро откроются три новых заведения, которые обещают подарить тепло и уют. «Горячий цех» предложит кухню с открытого огня, «Хочу Пури» — франшиза от известного певца Сосо Павлиашвили с грузинскими блюдами, а ресторан «Тате» представит японские блюда в новом прочтении. Жители Заречной части Тюмени теперь также могут насладиться вкусом настоящей Италии в новом заведении «Пьяцца».

Новые бары в Тюмени

Для любителей живой музыки и необычных вкусовых комбинаций уже открылась «Рюмотека». Здесь тюменцы смогут перенестись во времена Советского Союза. Поклонники настоек точно оценят бар «Чин-Чин» на улице Республики, где представлены напитки с необычными вкусами.

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Новые заведения, открывающиеся в Тюмени до конца этого года, обещают удивить своими меню. Редакция URA.RU составила для вас обзор ресторанов, кофеен и бистро, которые только что открылись или откроются в ближайшее время. Новый фаст-фуд в Тюмени Одно из новых заведений в Тюмени — бистро «Мидийное место», открылось на новом пешеходном бульваре по улице Дзержинского. Здесь можно насладиться свежими морепродуктами. Рядом, всего в нескольких шагах, откроется кафе «Fluffy», которое обещает стать настоящим райским местом для любителей японских гигантских капкейков. Еще одно бистро, которое готовится открыть свои двери, — это «Suvlucky» — место для любителей греческой кухни, расположенное возле тюменского автовокзала. Здесь гостей ждет настоящая гастрономическая сказка с аутентичными блюдами. Новые кофейни в Тюмени Кофейни также не остаются в стороне и предлагают своим посетителям новые места для встреч и отдыха. До конца 2023 года в центре Тюмени откроются две новые локации — «Кофе Брют» — кофейня, позиционирующая себя как место встречи офисных работников, и «Прокофьев», которая станет популярным местом среди студентов. Также откроется кофейня «Оптимист 2.0», где можно будет насладиться вкусными и свежими завтраками, уже ждет первых посетителей. Новые рестораны в Тюмени В зимний период рестораторы всегда придумывают что-то особенное, чтобы порадовать своих гостей. В Тюмени скоро откроются три новых заведения, которые обещают подарить тепло и уют. «Горячий цех» предложит кухню с открытого огня, «Хочу Пури» — франшиза от известного певца Сосо Павлиашвили с грузинскими блюдами, а ресторан «Тате» представит японские блюда в новом прочтении. Жители Заречной части Тюмени теперь также могут насладиться вкусом настоящей Италии в новом заведении «Пьяцца». Новые бары в Тюмени Для любителей живой музыки и необычных вкусовых комбинаций уже открылась «Рюмотека». Здесь тюменцы смогут перенестись во времена Советского Союза. Поклонники настоек точно оценят бар «Чин-Чин» на улице Республики, где представлены напитки с необычными вкусами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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