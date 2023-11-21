Новый челябинский глянец, зашедший в Екатеринбург, оставил экс-сотрудников без гонораров

Журнал BLUR не выплатил гонорары челябинским авторам и фотографам

21 ноября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Челябинский BLUR планирует расширяться на соседние региона Фото: Илья Московец © URA.RU Зашедший на медиарынок Екатеринбурга челябинский журнал BLUR не выплатил гонорары бывшим сотрудникам и заблокировал их в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказала экс-главред журнала. «Мне не выплатили гонорар около 80 тысяч рублей — это за пять месяцев работы. С продюсером было так — с ним договорились не на оплату деньгами, а на депозит у одного из партнеров на 17 500 рублей. Когда из-за невыплат вопрос с нашим уходом обострился, издатели забрали остаток его депозита в 13 тысяч рублей без его ведома. Продюсер больше не получил ничего. При этом он организовывал съемки, делал диджитал-арты для презентаций и даже верстал в пилотном выпуске часть рубрик», — рассказала собеседница агентства. Еще около полутора месяцев команда из авторов и фотографов ждала, когда им вернут долги. После того как части ребят гонорары были выплачены, но с большой задержкой, руководство журнала заблокировало в соцсетях своих сотрудников. Собеседница URA.RU отмечает, что ставки в BLUR были небольшими. Например, для фотографов первая съемка для журнала проходила бесплатно, затем платили 1000 рублей за съемку (независимо от количества часов), за рекламную — 2000 рублей. «Маленькую стоимость издатели объясняли тем, что редакция самостоятельно организовывала съемки, а также давала возможность фотографам печататься в журнале, что считалось „престижно и роскошно“. При этом за организацию съемок продюсеру не платили, а потом еще и удалили его отметки», — объяснила девушка. Плюсом ко всему рекламную съемку могли подать как обычную, а значит, заплатить фотографам меньше. «[Издатели] объясняют это тем, что съемка больше творческая, крутой проект, опять же аргументы про престиж печататься в журнале и то, что организация съемки лежит на редакции. Не знаю, как часто они сейчас практикуют такую подмену понятий. Но ребята, которые снимали для второго и третьего выпуска, с ними после такого больше не сотрудничают», — уточнила девушка. URA.RU обратилось за комментарием к издателю Анастасии Генгер. «Выставлять личные отношения на общее обозрение достаточно непрофессионально. Мы участвовать в этой грязи не будем», — сказала она. Ранее стало известно, что в Екатеринбург заходит глянцевый журнал BLUR из Челябинска. Создатели обещают, что будут исследовать актуальные темы, ретранслировать взгляды экспертов и лидеров мнений и рассказывать об интересных мероприятиях. На творческой встрече в столице Урала издатели Альфред и Анастасия Генгер рассказали, что распространять журнал планируют с января 2024 года в кофейнях и барах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зашедший на медиарынок Екатеринбурга челябинский журнал BLUR не выплатил гонорары бывшим сотрудникам и заблокировал их в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказала экс-главред журнала. «Мне не выплатили гонорар около 80 тысяч рублей — это за пять месяцев работы. С продюсером было так — с ним договорились не на оплату деньгами, а на депозит у одного из партнеров на 17 500 рублей. Когда из-за невыплат вопрос с нашим уходом обострился, издатели забрали остаток его депозита в 13 тысяч рублей без его ведома. Продюсер больше не получил ничего. При этом он организовывал съемки, делал диджитал-арты для презентаций и даже верстал в пилотном выпуске часть рубрик», — рассказала собеседница агентства. Еще около полутора месяцев команда из авторов и фотографов ждала, когда им вернут долги. После того как части ребят гонорары были выплачены, но с большой задержкой, руководство журнала заблокировало в соцсетях своих сотрудников. Собеседница URA.RU отмечает, что ставки в BLUR были небольшими. Например, для фотографов первая съемка для журнала проходила бесплатно, затем платили 1000 рублей за съемку (независимо от количества часов), за рекламную — 2000 рублей. «Маленькую стоимость издатели объясняли тем, что редакция самостоятельно организовывала съемки, а также давала возможность фотографам печататься в журнале, что считалось „престижно и роскошно“. При этом за организацию съемок продюсеру не платили, а потом еще и удалили его отметки», — объяснила девушка. Плюсом ко всему рекламную съемку могли подать как обычную, а значит, заплатить фотографам меньше. «[Издатели] объясняют это тем, что съемка больше творческая, крутой проект, опять же аргументы про престиж печататься в журнале и то, что организация съемки лежит на редакции. Не знаю, как часто они сейчас практикуют такую подмену понятий. Но ребята, которые снимали для второго и третьего выпуска, с ними после такого больше не сотрудничают», — уточнила девушка. URA.RU обратилось за комментарием к издателю Анастасии Генгер. «Выставлять личные отношения на общее обозрение достаточно непрофессионально. Мы участвовать в этой грязи не будем», — сказала она. Ранее стало известно, что в Екатеринбург заходит глянцевый журнал BLUR из Челябинска. Создатели обещают, что будут исследовать актуальные темы, ретранслировать взгляды экспертов и лидеров мнений и рассказывать об интересных мероприятиях. На творческой встрече в столице Урала издатели Альфред и Анастасия Генгер рассказали, что распространять журнал планируют с января 2024 года в кофейнях и барах.