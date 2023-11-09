В Екатеринбург заходит глянцевый журнал BLUR из Челябинска, который составит конкуренцию «Стольнику». Создатели обещают, что будут исследовать актуальные темы, ретранслировать взгляды экспертов и лидеров мнений и рассказывать об интересных мероприятиях.
«Мы долго этого ждали и готовы сообщить: челябинский печатный журнал BLUR, посвященный современной культуре Урала, появится в Екатеринбурге и будет распространяться по городу с января 2024 года», — сообщают представители редакции в своих соцсетях. Культурную тусовку столицы Урала — лидеров мнений, фотографов, художников, журналистов, маркетологов, PR-менеджеров — приглашают лично познакомиться с теми, кто будет создавать журнал.
Среди спикеров ожидаются создатели Альфред и Анастасия Генгер, продюсер Дарья Ярвиц, а также директор Уральского филиала Пушкинского музея Анна Акимова. Творческая встреча пройдет 11 ноября в здании ГЦСИ, также запланирована выставка фотографий из прошлых выпусков, а после гостям предлагают отправиться на вечеринку в бар «Самоцвет».
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