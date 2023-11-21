Челябинским участникам СВО вместо земли дадут деньги

21 ноября 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Бесплатную землю участники СВО смогут заменить денежной компенсацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отдельные категории участников спецоперации из Челябинской области смогут заменить получение земельных участков денежными выплатами. Как рассказали в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, соответствующий законопроект направлен в заксобрание региона. «По инициативе губернатора Алексея Текслера, отдельные категории участников СВО смогут получить денежную выплату взамен земельного участка. Законопроект, разработанный министерством социальных отношений региона, направлен в заксобрание области», — отметили в пресс-службе. Финансовый эквивалент составит 330 тысяч рублей. Им можно будет воспользоваться с 2024 года. Предусмотрена ежегодная индексация суммы. Ее начнут проводить с 2025 года. Бесплатные земельные участки выделяют ветеранам боевых действий из числа участников спецоперации. С августа 2023 года льгота предоставляется военнослужащим, добровольцам и лицам, проходящим службу в войсках Нацгвардии, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами за заслуги в ходе СВО. В случае гибели бойца или смерти от ран участок выдают членам семьи.

Отдельные категории участников спецоперации из Челябинской области смогут заменить получение земельных участков денежными выплатами. Как рассказали в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, соответствующий законопроект направлен в заксобрание региона. «По инициативе губернатора Алексея Текслера, отдельные категории участников СВО смогут получить денежную выплату взамен земельного участка. Законопроект, разработанный министерством социальных отношений региона, направлен в заксобрание области», — отметили в пресс-службе. Финансовый эквивалент составит 330 тысяч рублей. Им можно будет воспользоваться с 2024 года. Предусмотрена ежегодная индексация суммы. Ее начнут проводить с 2025 года. Бесплатные земельные участки выделяют ветеранам боевых действий из числа участников спецоперации. С августа 2023 года льгота предоставляется военнослужащим, добровольцам и лицам, проходящим службу в войсках Нацгвардии, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами за заслуги в ходе СВО. В случае гибели бойца или смерти от ран участок выдают членам семьи.