Челябинские власти предоставят бойцам СВО бесплатную землю

Земельные участки предоставят бойцам или членам их семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участникам спецоперации в Челябинской области будут выделять земельные участки. Соответствующие законы 24 августа приняли депутаты заксобрания региона.

«Закон о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков в связи с проведением спецоперации определяет категории граждан, имеющих право на предоставление земли. Участки предоставляются из числа находящихся в государственной или муниципальной собственности», — отмечено в пояснительной записке разработчиков.

Новые законы установили, что претендовать на льготу могут участники, а также члены их семей — в случае гибели бойца. Также принятые документы сохранят льготу для многодетных военнослужащих, чьи дети погибли в результате СВО или умерли после болезни.

Законопроекты на заседании вызвали дискуссию. Представители фракции «Справедливая Россия — за Родину» высказали ряд сомнений, связанных с вопросом достаточности земли. Министр имущества области Эльдар Белоусов пояснил, что власти предварительно провели анализ потребности и наличия участков. В данный момент под действие закона подпадает порядка 350 человек. Участки для заявителей будут выделяться сформированные, с учетом возможности обеспечить их необходимой инфраструктурой. Также в правительстве изучают вариант с выплатой денежных компенсаций в тех случаях, когда муниципалитеты не смогут обеспечить военнослужащего участком.

В ходе заседания депутаты также поддержали инициативу о выделении участникам СВО льготной древесины. Использовать материалы будет для строительства или ремонта жилого и дачного домов, хозпостроек.