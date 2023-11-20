20 ноября 2023

Банк «Траст» продал две нефтяные компании из ХМАО

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Две нефтяные компании в ХМАО продали за 20 млрд рублей Фото:

Банк «Траст» продал две нефтяные компании из ХМАО: «Инга» и «Транс-Ойл». Цена составила более 20 миллиардов рублей.

«Банк непрофильных активов „Траст“ продал на аукционе АО „Инга“ и АО „Транс-Ойл“, а также права требования по кредитным договорам. Цена активов по итогам аукциона составила более 20 млрд рублей», — сообщает РБК.

Обе компании зарегистрированы в Ханты-Мансийске. Ранее они добывали нефть на месторождениях ХМАО и принадлежали компании «Руспетро». У предприятий есть лицензии на добычу углеводородов на участках Красноленинского и Пальяновского месторождений. АО «Инга», по данным СБИС, признана банкротом. Информацию о покупателе активов банк не раскрыл.

Ранее URA.RU писало, что банк «Траст» продает завод строительных материалов в Сургуте. Цена составляет 80,5 млн рублей.

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Банк «Траст» продал две нефтяные компании из ХМАО: «Инга» и «Транс-Ойл». Цена составила более 20 миллиардов рублей. «Банк непрофильных активов „Траст“ продал на аукционе АО „Инга“ и АО „Транс-Ойл“, а также права требования по кредитным договорам. Цена активов по итогам аукциона составила более 20 млрд рублей», — сообщает РБК. Обе компании зарегистрированы в Ханты-Мансийске. Ранее они добывали нефть на месторождениях ХМАО и принадлежали компании «Руспетро». У предприятий есть лицензии на добычу углеводородов на участках Красноленинского и Пальяновского месторождений. АО «Инга», по данным СБИС, признана банкротом. Информацию о покупателе активов банк не раскрыл. Ранее URA.RU писало, что банк «Траст» продает завод строительных материалов в Сургуте. Цена составляет 80,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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