07 февраля 2022
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В ХМАО продают завод опального олигарха

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «АтомЦемент». Свердловская область, пос. Габиевский, завод атом цемент
В Сургуте продают завод бизнесмена Андрея Копайгоры Фото:

Банк «Траст» выставил на торги завод строительных материалов бизнесмена из Сургута Андрея Копайгоры, находящегося под следствием. Торги проводятся в рамках банкротства предприятия, цена составляет 80,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте банка.

«Продается завод строительных материалов в городе Сургут (производство железобетонных изделий) ООО „Югорский завод строительных материалов“. Ведется продажа с торгов в процедуре банкротства. Стоимость объекта 80 448 716 рублей», — сказано в сообщении банка.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте также продается торгово-развлекательный центр «Агора», бенефициаром которого является Копайгора. Продажа проводится в связи с банкротством другой компании бизнесмена. Сам же Копайгора находится под следствием по ряду обвинений. Среди них мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и обман дольщиков.

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Банк «Траст» выставил на торги завод строительных материалов бизнесмена из Сургута Андрея Копайгоры, находящегося под следствием. Торги проводятся в рамках банкротства предприятия, цена составляет 80,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте банка. «Продается завод строительных материалов в городе Сургут (производство железобетонных изделий) ООО „Югорский завод строительных материалов“. Ведется продажа с торгов в процедуре банкротства. Стоимость объекта 80 448 716 рублей», — сказано в сообщении банка. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте также продается торгово-развлекательный центр «Агора», бенефициаром которого является Копайгора. Продажа проводится в связи с банкротством другой компании бизнесмена. Сам же Копайгора находится под следствием по ряду обвинений. Среди них мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и обман дольщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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