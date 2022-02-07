В ХМАО продают завод опального олигарха

Банк «Траст» выставил на торги завод строительных материалов бизнесмена из Сургута Андрея Копайгоры, находящегося под следствием. Торги проводятся в рамках банкротства предприятия, цена составляет 80,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте банка.
«Продается завод строительных материалов в городе Сургут (производство железобетонных изделий) ООО „Югорский завод строительных материалов“. Ведется продажа с торгов в процедуре банкротства. Стоимость объекта 80 448 716 рублей», — сказано в сообщении банка.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте также продается торгово-развлекательный центр «Агора», бенефициаром которого является Копайгора. Продажа проводится в связи с банкротством другой компании бизнесмена. Сам же Копайгора находится под следствием по ряду обвинений. Среди них мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и обман дольщиков.
Банк «Траст» выставил на торги завод строительных материалов бизнесмена из Сургута Андрея Копайгоры, находящегося под следствием. Торги проводятся в рамках банкротства предприятия, цена составляет 80,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте банка. «Продается завод строительных материалов в городе Сургут (производство железобетонных изделий) ООО „Югорский завод строительных материалов“. Ведется продажа с торгов в процедуре банкротства. Стоимость объекта 80 448 716 рублей», — сказано в сообщении банка. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте также продается торгово-развлекательный центр «Агора», бенефициаром которого является Копайгора. Продажа проводится в связи с банкротством другой компании бизнесмена. Сам же Копайгора находится под следствием по ряду обвинений. Среди них мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и обман дольщиков.